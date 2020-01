Egészségügyi minisztérium: az országban nincs koronavírussal fertőzött személy

Minden Kínából érkező személyt figyelemmel kísértek az egészségügyi hatóságok, és bár voltak riasztások Kolozsváron, Temesváron, Konstancán és Bukarestben, egyik esetben sem igazolódott a fertőzöttség, derül ki a minisztériumközi bizottság vasárnap közzétett tájékoztatásából.



"Speciális intézkedésekre készülünk a mioveni-i népdal együttes esetében is, melynek 25 tagja kedd délután 15 órakor érkezik az otopeni-i repülőtérre Pekingből. A nagykövetség alkalmazottjai már felvették velük a kapcsolatot. Ami pedig a zenekar tagjait illeti, akik egy 40 napos turnén voltak Kínában, a megyei közegészségügyi igazgatóságok naponta ellenőrzik egészségi állapotukat. Mindeddig nem merült fel az új koronavírussal való fertőződés gyanúja a zenekar egyik tagjánál sem" - tájékoztatott a bizottság.



Globális szinten eddig 56 halálos áldozatot követelt az új típusú koronavírus, minden eset Kínában történt. Mindeddig 2.061 személynél mutatták ki a fertőzöttséget, ebből 2.019 személy Kínában él.



Az egészségügyi tárca szerdán jelentette be, hogy minisztériumközi munkacsoportot hozott létre, amely akciótervet dolgozott ki arra az esetre, ha a kór Romániában is megjelenne. A csoport hetente egyszer, vagy ahányszor csak szükséges összeül a helyzet elemzésére.



A közegészségügyi intézet ismertette a megyei egészségügyi igazgatóságokkal a fertőzés azonosításához szükséges módszereket, és ezeket az igazgatóságok kötelesek megosztani a kórházakkal és háziorvosokkal.



Az akciótervnek megfelelően mindenekelőtt a repülőtereken vezetnek be biztonsági intézkedéseket: többek között tájékoztató plakátokat helyeznek ki az utasok számára és hőkamerás kapukat fognak elhelyezni, amelyek érzékelik a repülőkkel érkező utasok test-hőmérsékletét, a lázas utasokat pedig azonnal orvosi rendelőbe kísérik kivizsgálásra.(agerpres)

