Victor Ponta is beígért egy bizalmatlansági indítványt

Bizalmatlansági indítványt kezdeményez a Pro Románia párt, ha az egészségügyi reformmal kapcsolatos törvényt módosító rendelettervezetet elfogadják, jelentette ki Victor Ponta, az alakulat elnöke.



'Íme, egy igazi ok a bizalmatlansági indítványra, és mi kezdeményezni fogjuk, remélem, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és más, még 'el nem adott' parlamenti képviselők támogatni fogják, ha elfogadják ezt, a románok többségére (...) nézve gyilkos projektet' - írta Ponta vasárnapi Facebook-bejegyzésében.



Megemlíti, hogy 2012 januárjában 'kezdte el Băsescu a projektet, amelyen keresztül el akarta adni az egészségügyet holmi külföldi mágnásnak, azonban Raed Arafat, az utcákon tüntető emberek és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) megakadályozta ezt'.



'2016-ban Vlad Voiculescu az egészségügyi minisztériumhoz került azzal a céllal, hogy folytassa az áruba bocsátást - de az emberek megakadályozták ezt a december 16-ai voksukkal! Most a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az Igazság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) ismét elindul ezen az úton (valószínűleg hajtják őket hátulról azok, akik négy éve fizetik a kampányaikat és kérik az árát)! Eljött az idő, hogy a Pro Románia összegyűjtse a még Románia érdekét néző politikai erőket, és megakadályozza még egyszer az egészséghez való hozzáférés alapvető jogának a kiárulását! Felkérek mindenkit, akinek még fontosak az alapvető jogok, hogy álljon mellénk!' - fejtette ki Ponta.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!