Az USR és a PLUS vezetősége júliusra tervezi a két párt fúzióját

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) országos tanácsai úgy döntöttek hétfői együttes ülésükön, hogy megyei szervezeteiktől arra kérnek mandátumot, hogy júliusban tartsák a két párt fúzióját kimondó kongresszust.



A végső döntést a két párt vezetőségének külön-külön kell meghoznia, a február 8-án esedékes ülésükön.



Ugyanakkor arra ösztönzik a pártok megyei szervezeteit, hogy alakítsanak helyi koalíciókat a helyhatósági választásokra.



A hétfői ülésen kiegészítették a Mentsétek meg Romániát Szövetség - Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja Szövetség (USR-PLUS) közös végrehajtó bizottságát, amelynek így a következő az összetétele: Dragoş Tudorache (PLUS) - koordináció, Ionuţ Moşteanu (USR) - kommunikáció, Silviu Dehelean (USR) - jogi problémák, Dragoş Neacşu (PLUS) - finanszírozás, Oana Ţoiu (PLUS) - közpolitikák, Moise Guran (USR) - kampány. (agerpres)

