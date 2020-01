A külügyminisztérium figyelmeztette a Kínába készülő, és a már ott tartózkodó román állampolgárokat a koronavírus terjedése miatt

A tüdőgyulladást okozó újfajta koronavírus terjedése miatt a Kína Hubei tartományában levő Wuhanba tervezett látogatások elhalasztását javasolja a román külügyminisztérium.



A szaktárca ugyanakkor azt ajánlja a már Kínában tartózkodó román állampolgároknak, hogy tartsák be a higiéniai szabályokat, kerüljék az olyan helyeket, ahol élő vagy elpusztult állatokkal kerülhetnek közvetlen érintkezésbe, és kerüljék a beteg személyeket, legfőképpen azokat, akiknél légúti fertőzésre utaló tüneteket észlelnek.



A Kínában tartózkodóknak javasolják továbbá, hogy szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait és ajánlásait; kövessék a helyi médiát, hogy időben értesüljenek, melyek a betegség által leginkább érintett területek, amelyeket kerülni kell; kössenek utazási, egészségügyi és életbiztosítást.



A koronavírussal való fertőződés megelőzéséről a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ honlapján valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (http://ecdc.europa.eu) weboldalán lehet bővebb információkat találni.



A Kínában tartózkodó román állampolgárok a következő telefonszámokon fordulhatnak konzuli segítségért: Románia pekingi nagykövetsége: +861065323616; Románia Hong Kong-i főkonzulátusa: +85225233813, +85225233817; Románia sanghaji főkonzulátusa: +862162701146.



A külügyminisztérium javasolja még a beijing.mae.ro, a shanghai.mae.ro, a hongkong.mae.ro, az ec.europa.eu/consularprotection, a www.mae.ro weboldalak követését, ugyanakkor felhívja a külföldre utazó román állampolgárok figyelmét a Călătoreşte în siguranţă applikációra, amelyen utazási tanácsokat kaphatnak, illetve az SMS-es riasztószolgálatra, amelyet az Egy SMS megmentheti az életedet elnevezésű kampány keretében indítottak.



Kína kedden azt javasolta állampolgárainak, hogy az új koronavírus okozta járvány terjedésének megfékezése érdekében halasszák el külföldi kiszállásaikat. A kínai hatóságok ugyanakkor hétfőtől leállították az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt.



A Kína központi részén, Wuhanban decemberben megjelent, tüdőgyulladást okozó újfajta koronavírus eddig legalább 4500 megbetegedést idézett elő és 106 halálos áldozatot szedett az országban. A világ más országaiban további ötven megbetegedést jegyeztek.



FRISSÍTVE: Szorosabb együttműködésre szólította fel Pekinget a koronavírus elleni küzdelemben Alex Azar, az amerikai humán erőforrások és egészségügy minisztere kedden.



A Washingtonban tartott sajtókonferencián a tárcavezető kifejtette: a szorosabb együttműködés és a nagyobb átláthatóság a legfontosabb a koronavírus elleni küzdelemben, a járvány terjedésének féken tartásában. Megemlítette azt is, hogy Kína még mindig nem válaszolt Washington még január elején kelt javaslatára, miszerint amerikai szakembereket küldene Kínába.



Alex Azar elmondta, még hétfőn ismételten telefonon egyeztetett a kínai egészségügyi miniszterrel, és megismételte, hogy Washington továbbra is készen áll arra, hogy az amerikai szakemberek Kínában segítsék a helyi közegészségügyi szakembereket. Utalt arra is, hogy az amerikai orvosok jóval több izolált vírust szeretnének megkapni Kínától annak érdekében, hogy alaposabban tanulmányozhassák a vírus természetét, diagnosztikáját és terjedésének mechanizmusát.



A miniszter nem jelentett be az eddig ismertnél több korlátozást, vagy különleges intézkedést.



A sajtókonferencián részt vett Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója és Anthony Fauci, az allergiás és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet vezetője is.



Redfield összefoglalta, hogy az Egyesült Államokban eddig öt beteget azonosítottak koronavírus-fertőzéssel, valamennyiüket kórházban ápolják, és nem léptek fel náluk komplikációk. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy feltérképezzék, a páciensek kivel, vagy kikkel érintkeztek, majd felkeressék ezeket az embereket is egy alaposabb kivizsgálás céljából.

(mti/agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!