Tévesen tartóztathattak le két brăilai férfit egy tízéves kislány elrablása és megerőszakolása miatt

Kérik annak a két brăilai felnőtt férfi előzetes letartóztatásának visszavonását és a szabadon bocsájtásukat, akiket azzal vádoltak, hogy elraboltak és többszörösen megerőszakoltak egy 10 esztendős kislányt, ugyanis a DNS-vizsgálatokat követően kiderült, hogy a kislány nadrágján talált biológiai nyomok nem azonosan az elkövetők DNS-ével.



A 30 és 20 esztendős férfiakat azzal gyanúsították, hogy először egy üres telekre, majd egy elhagyatott házba hurcolták a 10 esztendős áldozatot, ahol súlyosan bántalmazták szexuálisan, a bűncselekmények elkövetése után pedig visszavitték annak az üzlethelyiségnek a közelébe, ahonnan elrabolták, és otthagyták a vérző áldozatot.



Törvényszéki forrásokra hivatkozva most azt írja az Adevărul, hogy egy harmadik személy lett az ügy fő gyanúsítottja, aki már korábban is a hatóságok látószögébe került, viszont, amikor az áldozatnak azonosítania kellett az elkövetőket, akkor a már fent említett két férfit ismerte fel a neki mutatott fényképeken.



Az egész ügyet viszont tovább bonyolítja, hogy a nemi erőszak elkövetésével gyanúsított két férfi korábban az ügyvédeik és kamerák jelenlétében elismerték az emberrablást és a nemi erőszakot, viszont a vizsgálati források - úgy tudni - kizárják azt a hipotézist, hogy erre kényszerítve lettek volna, mivel olyan részletekkel szolgáltak a bűncselekményekről, amelyet nem tudhattak volna, hogyha nem vesznek benne részt. A két férfit most a hatóságok félrevezetésének bűntette miatt vádolják (Adevărul/hírszerk.)



Nyitókép: obiectivbr.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!