Folytatódik a szociális fogászati program Kolozsváron

A kolozsvári alpolgármester beszámolójából kiderül, hogy a program lebonyolítója Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a Szociális és Egészségügyi Igazgatóság, Iuliu Haţieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a Sürgősségi Klinikai Kórház.



„2017 óta összesen 473 kedvezményezettet vontak be a programba. 2019-ban 179 személyt kezeltek. Befejezett kezelésben részesült páciensek száma: 238. Az önkormányzat 2019-ben 275.000 lejjel járult hozzá a programhoz, 2020-ban ez a támogatás 300 ezer lejre nő. Idén várhatóan 150 kedvezményezett kerül be a programba. ”- áll az alpolgármester Facebook-bejegyzésében, aki közölte továbbá, 2020 végére a kezelt páciensek száma várhatóan eléri majd a 400-at.





Az önkormányzat egy többéves program révén nyújt segítséget a létminimum alatt élő, kirekesztett, vagy a társadalmi kirekesztés által fenyegetett kolozsvári lakosoknak, hogy megfelelő, jó minőségű fogászati ellátásban részesüljenek.



A program kedvezményezettjei:



- Nyugdíjasok, akik nyugdíjuk és egyéb, esetleges szociális juttatásuk összege nem haladja meg a havi 1000 lejt.

- fokozott és súlyos fogyatékossággal élő személyek

- a Kolozs Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökségnél regisztrált, 700 lejes munkanélküli segélyben részesülő és nem részesülő munkanélküliek

- A Szociális és Egészségügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő jövedelem nélküli vagy kisjövedelmű személyek, akik szociális segélyben, családtámogatásban, illetve szociális étkezdei ellátásban részesülnek.

Az ingyenes fogászati program igénybevételéhez szükséges formanyomtatványt INNEN lehet letölteni. (közlemény/hírszerk.)





