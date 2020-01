A köd és a fűtés miatt magas a szálló por koncentrációja a városokban, de egyelőre nincs miért aggódni

A „rossz” levegőminőséget jelentő piros jelzést mutat a környezetvédelmi hatóság rendszere (calitateaer.ro) napok óta több erdélyi városban, például Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagybányán és Szatmárnémetiben. Ez azonban egyelőre nem jelent különösebben súlyos problémát, mondta el a Transindexnek Stier Izabella, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség laborvezetője.



Mint kifejtette, a PM10-es kóddal ellátott mutató a szálló por koncentrációját jelzi, mely két okból magas pár napja: egyrészt fűtési szezon van, és nem csak a fafűtéses kályhák, de a földgázzal működők is bocsájtanak ki apró szemcséket. Továbbá napok óta köd van, emiatt megül a város felett ez a fajta szennyezés ahelyett, hogy a szél elfújná.



„Amennyiben egy évben kevesebb, mint 35 napon át lépi túl a határértéket a szálló por koncentrációja, nincs okunk aggódni, ennyit megengednek a szabványok” - fejtette ki. Hozzátette, ha az évi 50-60-at meghaladja a túl magas értékekkel rendelkező napok száma, azaz télen szinte minden nap mérnek határérték-túllépést, egy akciótervet léptetnek életbe a polgármesteri hivatallal és a közegészségügyi hatósággal együttműködve.



Amennyiben nem nagyon súlyos a helyzet, azt javasolják, hogy az emberek viseljenek maszkot, illetve ha lehet, ne menjenek ki az utcára. Súlyosabb esetben pedig forgalom-korlátozást és egyéb intézkedéseket is bevezethetnek. Hozzátette: ilyesmire Bukarestben sem kerül sor, pedig ott lényegesen rosszabb a levegő minősége.



„Sajnos, nálunk nincs lehetőség szmogriadó kihirdetésére, mint Magyarországon vagy más EU-s országokban, ezt a direktívát Románia nem vette át” - magyarázta Stier Izabella. A kolozsvári értékek kapcsán megjegyezte, hogy a hétfői napra a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid esetén is eléggé magas értékeket mértek, ezeknek a gázoknak a koncentrációja pedig elsősorban a nagy forgalom miatt nő meg. A városban működő négy mérőállomás közül az egyiknél a nitrogén-dioxid szintje miatt a zöld jelzés sárgára váltott, ami növekvő koncentrációt jelez.



A szakértő hozzátette: ezek az on-line megjelenő adatok elképzelhető, hogy nem pontosak, mivel a köd megzavarhatja a műszereket. Egész pontos koncentráció-értékeket csak egy hét múlva tudnak majd mondani, amikor kiveszik a gépekből a szűrőpapírt és a laboratóriumban kielemzik, hogy milyen anyagból mekkora mennyiség rakódott rá. Megjegyezte, az sem kizárt, hogy jelentős eltérések mutatkoznak majd a két adatsor között.



fotó: calitateaer.ro (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!