Elszabadultak az indulatok a fővárosi önkormányzat szerdai ülésén

A PSD politikusai igen vadra vették a figurát szerdán, a főváros polgármesteri hivatalának önkormányzati ülésén.



A napot maga a főpolgármester performansza nyitotta, Gabriela Firea ugyanis több párttársával együtt orvosi maszkban érkezett a tanácsülésre, ezzel védekezve a „kormányzati vírusok” ellen, amelyek állítása szerint megbetegítik a fővárost és a fővárosi önkormányzatot.





Fotó: HotNews

Aurelian Bădulescu Fotó: InquamPhotos / Octav Ganea

Firea továbbá felemlegette, hogy a héten két fővárosi iskolát is be kellett zárni ideiglenesen a fővárosban dúló influenzajárvány miatt.A tanügyminisztérium szerdai közleménye szerint egyébként jelenleg országszerte 3308 tanulót érint az oktatás teljes vagy részleges szüneteltetése az influenza miatt, persze ez nem azt jelenti, hogy ennyi influenzás diák van. Bukarestben 47 oktatási intézményben szünetel részlegesen a tanítás.A főpolgármester felszólította a kormányt, hogy tegyenek lépéseket a járvány megfékezése érdekében, és ne csak „karba tett kézzel üldögéljenek”.Az ülést ezt követőennak, a főváros alpolgármesterének az obszcén megnyilvánulása tette még feszültebbé. A Firea jobbkezének is tartott alpolgármester az USR-sképviselőnek szánta a gesztust, akit előzetesen „bűnözőnek” is nevezett.Bădulescu a G4Media beszámolója szerint hírhedt a vulgáris megnyilvánulásairól, viszont a főpolgármester soha nem fedte meg őt ezek miatt.Az alpolgármester most azért akad ki az USR-s képviselőre, mert az meg szerette volna tudni, hogyan lehetséges az, hogy több fővárosi orvos is díszpolgári címet kapott az elmúlt időben, miközben Bukarest kórházaiban az egészségügyi ellátás az USR-s képviselő szerint katasztrofális. (