Megbukott az alkotmánybíróságon a kormány két, felelősségvállalással előterjesztett tervezete

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság szerdán a Ludovic Orban vezette kormány első két, tavaly decemberben „felelősségvállalással” előterjesztett törvénytervezetét.



Az Szociáldemokrata Párt (PSD) óvásában arra hivatkozott, hogy alkotmányellenes a kormány beavatkozása a törvényhozás folyamatába olyan témakörökben - ebben az esetben a diákszállítás, illetve az igazságszolgáltatás megszervezése terén -, amelyekről törvénytervezetek szerepelnek a parlament napirendjén.



Az alkotmánybíróság a PSD-nek adott igazat. Az első törvény a diákszállítást nyilvánította volna közszolgáltatássá, a második pedig az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló törvény azon előírásának hatályba lépését halasztotta volna el, amely kettőről négy évre növeli az ügyészi és bírói karrierre pályázó jogászoktól megkövetelt szakmai tapasztalatot.



Ludovic Orban ingerülten reagált a döntésre, amellyel szerinte az alkotmánybíróság megfosztja a szegénységben élő falusi gyerekeket az ingyenes közszállítástól, és „időtlen időkig” meghosszabbítja az ingázók biztonságát veszélyeztető felelőtlen szállítási cégek működési engedélyét.



A miniszterelnököt azért is kellemetlenül érintette a döntés, mert szerdán egy újabb kormányzati felelősségvállalás miatt tartózkodott a parlamentben.



Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök meg is ragadta az alkalmat és a szószékről figyelmeztette: most már az alkotmánybíróság is egyértelművé tette, hogy demokráciaellenes a kormányzati felelősségvállalás a parlamenti vita tárgyát képező jogszabályokért.



A házelnök újabb tervezete visszavonására, sőt lemondásra szólította fel Ludovic Orbant, a miniszterelnök azonban a felszólítás és az alkotmánybírósági precedens ellenére kormányzati felelősségvállalást jelentett be a kétfordulós polgármester-választás bevezetésére. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!