Dan Barna szerint lehetséges, hogy ezentúl nem is lehet majd felelősségvállalással elfogadni törvényeket

Magát a felelősségvállalással történő jogalkotás rendszerét számolhatja fel az alkotmánybíróság szerdai döntése, ha ez arra az érvre alapul, hogy nem lehet felelősségvállalással elfogadni egy jogszabályt, hogyha a parlamenthez korábban már benyújtottak hasonló tematikájú törvénytervezetet - vélekedett szerdai nyilatkozatában Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.



Barna kifejtette, ha valóban igazak azok az információk, miszerint az alkotmánybíróság azért adott helyt a Szociáldemokrata Párt óvásának, mert a kormány által felelősségvállalással elfogadott jogszabályéhoz hasonló tematikájú törvénytervezet van a parlament asztalán, akkor ezzel gyakorlatilag felszámolják a felelősségvállalással történő jogalkotás intézményét. Ez pedig azt eredményezné, hogy amennyiben a parlamentnek időszakosan a kormánytól eltérő politikai színezetű többsége van, akkor a kabinet 'keze-lába meg van kötve' - ugyanis ilyen logika alapján minden felelősségvállalással történő jogalkotásnak elejét lehet venni azzal, hogy benyújtanak egy hasonló tematikájú tervezetet a parlamenthez.



Dan Barna szerint ezek után kérdésessé válik a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvény sorsa is, amelyet szerdán fogadott el felelősségvállalással az Orban-kormány.



Az alkotmánybíróság szerdán helyt adott annak az óvásnak, amelyet a személyszállítást szabályozó törvényt módosító, a kormány által felelősségvállalással elfogadtatott jogszabály ellen nyújtott be a Szociáldemokrata Párt (PSD). Az alkotmánybírósághoz közel álló források szerint a testület azért adott helyt a PSD normakontroll-kérelmének, mert nem teljesült a felelősségvállalással történő jogalkotás négy alkotmányos feltétele, továbbá, mivel ugyanezen témában már a parlament asztalán volt több törvénytervezet is. (agerpres)

