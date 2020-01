Kifogásolja a BBTE, hogy túl Bukarest-központúan fejlesztené a kutatást az EU-s alapok minisztere

Közleményben adott hangot felháborodásának a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) vezetősége, miután Marcel Boloș európai alapokért felelős miniszter felvázolta terveit. A tárcavezető a g4media.ro-nak nyilatkozva elmondta: 4 nagy kutatóközpontot kíván létrehozni, illetve fejleszteni, egyenként 150 millió euró értékben.



Új oltások kifejlesztését, géntechnológiai kutatásokat, az orvosi genetika és a mesterséges intelligencia terén végzett kutatásokat támogatnának ezek az intézmények. A miniszter arról is beszélt, hogy Romániának hatalmas összeg, 8 milliárd euró áll rendelkezésére a 2021-2027-es EU-s költségvetési ciklusban kutatásfejlesztésre, melynek felhasználásáról a kormány dönt, nem az EU intézményei.



„Nem az európai alapok minisztere kellene döntsön a kutatóintézetek alapításáról, hanem az illetékes tárca, az oktatási és kutatási minisztérium” - nyilatkozta a Transindexnek ezzel kapcsolatban Markó Bálint, a BBTE rektorhelyettese. Hozzátette: Boloș feladata az lenne, hogy generálja a párbeszédet, a szélesebb konzultációt a meglévő egyetemi és kutatási központokkal.







„Az a problémánk, hogy ezeket mind Bukarestben tervezik megvalósítani, legalábbis a négy bejelentett fejlesztés közül kettő esetén a fővárost említette, így valószínűsítjük, hogy a másik kettő is oda irányul” - tette hozzá Markó Bálint. Úgy vélte, inkább fel kellene mérni a „provinciákban” működő intézmények potenciálját, ezeket kellene fejleszteni és hálózatba rendezni. Hozzátette: a Babeș-Bolyainak is vannak elképzelései, sőt, kidolgozott tervei is kutatás-fejlesztés terén. (g4media/hírszerk.)



