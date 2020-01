Soha ennyi azonos nemű pár nem perelte még Romániát Strasbourgban, mint most

Összesen 21 azonos nemű pár pereli jelenleg Romániát a Emberi Jogok Európai Bíróságán (CEDO), eddig még soha ennyien nem fordultak egyszerre Strasbourghoz. Az ACCEPT egyesület beszámolója szerint a 13 leszbikus és 8 meleg pár diszkriminálva érzi magát, amiért a román állam nem ismeri el törvényesen, és nem jegyzi be az élettársi kapcsolatukat.



Az Európai Uniónak hat olyan tagállama van, amelyek egyikében sem létezik semmilyen törvény, ami biztosítaná az azonos nemű pároknak, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítsenek. Ezek az országok Románia mellett Lengyelország, Litvánia, Lettország, Szlovákia, valamint Bulgária.



A CEDO 2015-ben hozott egy határozatot, amely arra kötelezi az országokat, hogy törvényes módon, a házassággal egyenrangúan ismerjék el az azonos nemű párok kapcsolatát. Ennek ellenére Romániában nem született még törvény erre vonatkozóan, mivel az CEDO határozatát nem tartják kötelező érvényűnek, holott a felperesek szerint ezzel Románia törvényszegést követ el.



Florin Buhuceanu és Victor Ciobotaru házasságban élő férfiak korábban már számos jogi lépést megtettek, miután a román hatóságok megtagadták, hogy elismerjék a családi élethez való jogukat, holott azt egy alkotmánybírósági döntés is lehetővé teszi: ez a törvény ismeri el az azonos nemű házasfelek szabad helyváltoztatási és tartózkodási jogát (a két férfi Belgiumban kötött házasságot, amelyet a román állam nem akar elismerni).



A CEDO most megvizsgálta Florin Buhuceanu és Victor Ciobotaru újabb beadványát, amelyhez még 20 azonos nemű pár csatlakozott az ország különböző területéről. A felperesek azt szeretnék, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat révén ők is hivatalosan rendelkezhessenek közös vagyonnal, tudjanak együtt hitelt igényelni, és hivatalos ügyekben eljárni. (acceptromania.ro/hírszerk.)

