Teljesen betiltanák a petárdák árusítását és használatát Sepsiszentgyörgyön

Akár 1500 és 2000 lej közötti pénzbírsággal sújtanák azokat, akik petárdákat használnak Sepsiszentgyörgyön, valamint azoknak a kereskedőknek a működési engedélyét is bevonnák, akiket petárdaárusításon kapnak - ez áll abban a tervezetben amelyet a városi önkormányzat bocsájtott közvitára a honlapján.



A kezdeményezés Antal Árpád polgármester javaslatára született meg, az indoklás szerint a téli ünnepek környékén fokozódik a petárdahasználat a városban, ezzel pedig rengetegen vissza is élnek, továbbá sokan a legelemibb elővigyázatossági szabályokat sem tartják be.



A közvitára bocsájtott tervezet szerint a petárdák keltette hangos zaj zavarja a város lakosságát, megrémiszti az állatokat, a helyi rendőrséghez beérkezett panaszok mennyisége pedig azt bizonyítja, hogy a a jelenséget nem lehet ellenőrzés alatt tartani, ezért teljesen be kell tiltani a petárdák árusítását és a használatukat is.



A tervezethez február 7.-ig lehet észrevételeket hozzáfűzni Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktatóirodájában, valamint a tunde.balint@sepsi.ro e-mail címen.(hírszerk.)

