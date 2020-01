Csütörtökön benyújtották, hétfőn felolvassák a bizalmatlansági indítványt a parlamentben

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be csütörtökön a kormány ellen a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ, amelynek szövegét hétfőn olvassák fel a parlamentben. Az Orban/PNL-kormány - a román demokrácia privatizálása című dokumentum szerint a kabinetnek mennie kell, mert az európai normákkal szemben, egyoldalúan, konzultáció és vita nélkül, a választások küszöbén, felelősségvállalással módosította a választási törvényt.



Politikai források szerint az bizalmatlansági indítványt 208 PSD-s és RMDSZ-es törvényhozó írta alá.



„Az európai választási szabványokat éppen azért határozták így meg, hogy elhárítsák a pártok kísértéseit, hogy a játék közben módosítsák a szabályokat, és ezáltal előnyt teremtsenek maguknak a választási versenyben” - mutat rá a dokumentum.



A beadvány szerkesztői szerint az ismételt felelősségvállalással a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a román demokrácia „sírásójává” vált, a választási törvény módosításával pedig átlépett egy olyan „vörös vonalat”, amely nem maradhat büntetetlenül.



„Tudatosan figyelmen kívül hagytak minden figyelmeztetést, lábbal taposták az alkotmányos szabályokat, és tankkal hajtottak át az európai normákon csak azért, hogy kielégítsék hatalmi vágyukat! Az alkotmánybíróság a 2020. január 29-i két határozatával már jelezte önöknek, hogy rossz úton járnak, hogy az olyan projektért való felelősségvállalás, amely parlamenti procedúra alatt áll, hatalommal való visszaélést jelent. Hogy a PNL súlyosan áthágja az alkotmányt! Ludovic Orban kinyitotta Pandora szelencéjét, amely tragikus következményekkel járhat valamennyi román számára. A demokratikus szabályok nem opcionálisak!”- érvelnek az indítvány aláírói.



Úgy vélik, hogy a választási törvény módosítására vonatkozó döntés négy hónappal a választások előtt, Európa peremére sodorja Romániát.



A beadvány szerint a PNL három hónapja nem kormányoz, hisz kormányprogramja az előre hozott választások kiprovokálásában merül ki.



Az aláírók emlékeztetnek: az egyfordulós polgármester-választást 2011-ben a liberális párt képviselői (közük Turcan Raluca, Olar Corneliu, Preda Cezar, Gheorghe Tinel, Ionescu George, Bălan Ioan, Bode Lucian, Anastase Roberta, Andronache Gabriel és így tovább) vezették be.



„Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a PNL nem azért akarja megváltoztatni a választási törvényt, mert ez jó a románoknak, hanem azért, mert most nekik ez a megfelelő” - írják, feltéve a kérdést: ha a PNL-nek 2011-ben megfelelt az egyfordulós polgármester-választás, akkor miért nem felel meg most is?



Kifejtik: nem állja meg a helyét az az indoklás sem, hogy a kétfordulós választásra többen elmennek szavazni, hisz pontosan ugyanakkora részvételt (48,44%) jegyeztek 2008-ban, amikor utoljára volt kétfordulós választás, mint négy évvel ezelőtt, amikor egy fordulóban választották meg a polgármestereket.



„2016-ban 3186 polgármestert választottak, akik közül 2275-en, azaz a polgármesterek 71,40%-a, 50%-nál több szavazatot kapott, tehát akkor is nyertek volna, hogyha a választások két fordulóban zajlanak. Csak 911 polgármester nyerte meg a választásokat úgy, hogy az első fordulóban nem nyerte el a szavazatok több mint felét, de ezek közül is 604-en 40% és 50% százalék között kaptak szavazatokat. Ezért hamis az az állítás is, miszerint egy fordulóban sokan 20% alatti eredménnyel lennének polgármesterek” - írja a dokumentum, amely extrapolálja az eredményeket a 2008-as választásokra is, és megállapítja, hogy 'a polgármesterek 91 százaléka a választási fordulók számától függetlenül megnyerte volna a választást', tehát a legitimitásra vonatkozó argumentum sem állja a helyét.



A beadvány aláírói szerint a PNL-nek azért sürgős a választások kiírása, mert attól tartanak, hogy ősszel vesztenének, hisz 'nem csináltak semmit'. Emlékeztetnek: a Velencei Bizottság többször figyelmeztetett, hogy a játékszabályokat nem szabad a játék közben módosítani, és hogy az esetleges módosításokat nem a folyamatban lévő választási ciklus, hanem a következő ciklus végén kell alkalmazni.



„Más szóval, a Velencei Bizottság sehol sem mondja, hogy az egyfordulós választások kevésbé lennének demokratikusak, mint a kétfordulós választások. Ezért a PNL hamis érvet hoz fel, amikor azt állítja, hogy két fordulóval nagyobb demokráciát lehetne biztosítani, és ezért a törvényt bármikor meg lehet változtatni a választások előtt” - írja az indítvány.



A dokumentum szerint a fő gond nem az, hogy a választásokat „egy, kettő, vagy tíz fordulóban tartják-e”, hanem az a fontos, hogy minden módosítás az európai standardok szellemében történjen.



„Mi nem félünk a választásoktól. Azok vélik úgy, hogy ha nem változtatják meg a szabályokat, akkor problémájuk lesz, akik négy hónappal a választások előtt megváltoztatják a törvényt. De ez nem egy demokratikus érv. Tehát, kedves kollégák, tekintettel a PNL arra irányuló szándékára, hogy privatizálja a demokráciát Romániában, kérjük, támogassák ezt a bizalmatlansági indítványt! Románia útja nem kelet felé tart. Ne hagyják, hogy Románia ezen az úton haladjon!”- szól az aláírók üzenete.



A Parlament házbizottságai csütörtökön határozzák meg a bizalmatlansági indítványáról szóló vita ütemtervét. (agerpres)

