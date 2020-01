Az USR kéri, hogy indítsák újra az eljárást Verespatak világörökségi listára való felkerülése érdekében

Nyílt levélben kéri a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Ludovic Orban miniszterelnököt, hogy kérelmezze a Verespatak-dosszié újratárgyalását az UNESCO világörökségi bizottságában.



Az USR a Facebookon tette közzé a kormányfőhöz intézett sorait:







„Azért írunk önnek, hogy felhívjuk a figyelmét a Verespatak-dosszié sürgősségére. Ha a PNL-kormány február elsejéig nem kéri az UNESCO-tól, hogy a világörökségi bizottság legközelebbi ülésén tárgyalja újra a Verespatak-dossziét, akkor az ICOMOS nemzetközi szakbizottság által kiállított jelentés elévül” - figyelmeztet az USR.



A Verespatakról szóló szakmai jelentés ugyanis 2021 márciusáig érvényes, és az UNESCO világörökségi bizottsága csak egyszer ül össze egy évben, általában június-júliusban. Az idei nyári ülés tehát az utolsó lehetőség, hogy az ICOMOS jelentése alapján felvegyék a világörökségi listára a verespataki régészeti leleteket. Amennyiben a jelentés elévül, az egész folyamatot elölről kell kezdeni - olvasható a bejegyzésben.



Az USR emlékeztet, hogy a Verespatak UNESCO-listára való felvételére irányuló folyamat újbóli elindítása egyike volt az USR és a PNL közötti megállapodásnak a PNL-kormány beiktatása előtt, ugyanakkor a kormányprogramban is szerepel.



Felidézi azt is, hogy 2018-ban a PSD-kormány küldötte állította le Verespatak felvételét a világörökségi listára a bizottság bahreini közgyűlésén, arra hivatkozva, hogy Románia perben áll a Gabriel Resources bányavállalattal Verespatak kapcsán. A régészeti leletek világörökségi rangra emelése egyértelműen bebizonyítaná Verespatak értékét és egyszer s mindenkorra rendezné a település sorsát, vélik a párt képviselői.



„Csalódottan látjuk, hogy tétovázik beiktatása előtt tett ígéreteinek teljesítésében. Még rosszabb, hogy szemlátomást ugyanazt a mentséget használja, amelyet a PSD-kormány is használt annak idején. Mi abban a reményben szavaztuk meg az új kormányt, hogy valós változások állnak be Románia irányításában, nem azért, hogy most egy más színezetű kormány zúzza porrá örökségünk megmentéséhez fűzött reményeinket” - üzeni az USR a miniszterelnöknek. (agerpres)

