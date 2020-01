A megyei kórházat és a repülőteret érintő beruházásokról döntött a Maros Megyei Tanács

Két klinika belső udvarának felújítását tervezi a Maros Megyei Klinikai Kórház. Az 1-es számú Fertőző Klinikát és a Tüdőklinikát érintő beruházásokat csütörtökön hagyta jóvá a Maros Megyei Tanács. A benyújtott műszaki dokumentumok alapján mindkét kórház udvarán parkolóhelyeket, illetve gyalogos sétányokat és pihenőövezeteket alakítanak ki a páciensek és az egészségügyi személyzet számára.



Az udvart, a gyalogos sétányokat és az épületek bejáratait úgy alakítják át, hogy a mozgássérült személyek is könnyen megközelíthessék az épületet. A két beruházás értéke 1 millió lej.



Az önkormányzati testület a csütörtöki tanácsülés keretében jóváhagyta a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér fűtésrendszerének korszerűsítését is.



A projekt műszaki-gazdasági mutatói alapján a beruházás teljes értéke 1 654 375,07 lej, héával (19%), ebből építési-szerelési költség (C + M): 642 029,24 lej, héával (19%). A fűtésrendszer felújítása során két hagyományos fűtőkazánt fognak vásárolni, illetve egy napenergiás fűtőrendszert, amely 21 napelemből áll. A korszerűsítésnek köszönhetően a fűtéshez szükséges hőenergia 54% -t napenergiából fogják biztosítani.



A tanácsülés keretében sor került egy új megyei tanácsos mandátumának érvényesítésére is. Alexandru Lupat a PNL Maros megyei szervezete javasolta Mara Togănel helyére. Alexandru Lupa megyei tanácsos a társadalmi-kulturális bizottságban fog tevékenykedni. (közlemény)

