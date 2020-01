Vincze Loránt állítja össze a Brexit kapcsán az uniós polgárok jogairól szóló jelentésrészt

Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője felel az uniós polgárok Egyesült Királyságbeli jogait és az Egyesült Királyság állampolgárai uniós jogait tartalmazó jelentés összeállításról abban a bizottságban, amely a britek és az EU közötti együttműködés kereteit rendezi az Európai Parlament részéről.



Szerdán az Európai Parlament jóváhagyta a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről szóló megállapodást. Az Európai Tanács írásbeli jóváhagyását követően Nagy-Britannia pénteken, brüsszeli idő szerint éjfélkor kilép az Európai Unióból.





28 countries. 23 languages. Far left, far right, christian democrats, centrist dads, even Nigel Farage. It should never have worked. And yet it did. Thank you, friends.pic.twitter.com/pnKFBJqv2E