Az RMDSZ helyi elnöke jelezte, hogy szívesen lenne Székelyudvarhely polgármestere

Bár régóta pusmogták, mostanra hivatalos lett, Derzsi László szeretne indulni az RMDSZ színeiben a székelyudvarhelyi önkormányzati választásokon. Derzsi jelenleg városi tanácsos a helyi önkormányzatban. A Székelyhon portálon keresztül jelentette be indulási szándékát, elmondása szerint célja, hogy ugrásszerű fejlődést érjen el a város, amely az elmúlt időszakban nem tartotta a tempót a többi székelyföldi településsel.



Szerinte a várost az elmúlt időszakban a politikai csatározások határozták meg, de ő a kompromisszumok embere lenne. Hiába sikertörténet Székelyudvarhely fejlődése a magánszektorban, ha ehhez a közszféra nem zárkózott fel.



Derzsi harminchat éves, és pályázati projektmendzserként dolgozik egy évtizede, és ő az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöke is. Szerinte a fiatalsága előnyt jelent. Ugyanakkor indulásához a Szövetség jóváhagyását még nem kapta meg, és nem tudja, hogy más is szeretne-e indulni az RMDSZ színeiben. (hírszerk.)

