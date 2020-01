Románia is felkészült a koronavírus gyors diagnosztizálására

A Matei Balş országos járványtani intézet rendelkezik a koronavírus gyors diagnosztizálásához szükséges minden kellékkel - tájékoztat közleményében az egészségügyi minisztérium.



A szaktárca ugyanakkor megjegyzi, hogy fenntartja a korábban elrendelt intézkedéseket mind a repülőtereken, mind az esetleges koronavírus-fertőzéses esetek átvételére és kezelésére kijelölt egészségügyi intézményekben.



A közleményben azt is leszögezik, hogy szakértők szerint bár az igazolt koronavírusos megbetegedések száma nő, mivel a diagnosztizálási képesség is nőtt, a halálozási arány 2 százalék alá csökkent.



Ez idág Romániában egyetlen esetben sem igazolódott be a koronavírus-fertőzés gyanúja - hangsúlyozza még a minisztérium. (agerpres)

