Kelemen Hunor: szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy 2020-ban nem lesz kétfordulós a polgármester-választás

Valamennyi törvényhozónak, aki nem ért egyet a kétfordulós polgármester-választásról szóló tervezettel vagy annak a kormányzati felelősségvállalással történő elfogadásával, kötelessége megszavazni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt - véli az RMDSZ elnöke.



Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, a parlamentnek mielőbb szavaznia kell a bizalmatlansági indítványról.



"Mi megszavazzuk a bizalmatlansági indítványt, egyesek közülünk alá is írták. Megszavazzuk, mert nem értünk egyet azzal, hogy akár hat hónappal, akár egy évvel a helyhatósági választások előtt módosítsák a választási törvényt, mint ahogyan ennek módjával, a kormányzati felelősségvállalással sem" - mondta Kelemen, hozzátéve, meglátása szerint valamennyi törvényhozónak, aki akár formai, akár tartalmi szempontból kifogásolja a kezdeményezést, kötelessége megszavazni az indítványt.



Az RMDSZ elnöke az alkotmánybíróság két szerdai határozatára hivatkozva rámutatott, a kormánynak a választási törvény módosítására sem lenne szabad felelősségvállalást bejelentenie, mert létezik egy másik, hasonló tartalmú törvénytervezet, amelyet a szenátus már elfogadott, és jelenleg a képviselőház döntésére vár.



"Ezért a parlamentnek erkölcsi és politikai kötelessége megállítani ezt a kezdeményezést és megakadályozni a felelősségvállalást a kormány megbuktatásával" - tette hozzá.



Kelemen Hunor azt is leszögezte, amennyiben nem bukik meg a kormány, megtámadják a törvényt az alkotmánybíróságon, és a taláros testület hasonló ügyekben hozott döntései alapján meggyőződése, hogy nyert ügyük lesz.



"Ezért jelen pillanatban szinte száz százalékban biztos vagyok abban, hogy 2020-ban nem lesz kétfordulós a polgármester-választás" - szögezte le.



Az Orban/PNL-kormány - a román demokrácia privatizálása címet viselő bizalmatlansági indítványt a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ törvényhozói írták alá, és csütörtökön nyújtották be. A dokumentumot hétfőn 12 órától olvassák fel a parlamentben, a vita és a szavazás időpontjáról később döntenek.(agerpres)

