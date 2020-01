Asztalos Csaba: a magyar kormányzati kommunikációnak is köze van a ditrói helyzethez

Asztalos Csaba a Digi24 stúdiójában fejtette ki véleményét a ditrói helyzetről, ahol a lakosság felháborodását váltotta ki két Srí Lankáról érkezett pék alkalmazása az egyik helyi pékségben.



Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke elmondta, hogy az IRES tavalyi felmérése szerint a romániaiak 68 százaléka bizalmatlan a menekültekkel szemben, 50 százalékuk pedig nem is engedné be őket az országba.



Asztalos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az erdélyi magyar közösség zöme a magyarországi médiából értesül a hírekről, a magyar kormányzati kommunikációnak pedig állandó eleme a menekültellenesség.



A CNCD elnökének elmondása szerint a Hargita megyei községben történtek nagyon hasonlítanak az Európai Unióban (EU) és az Amerikai Egyesült Államokban is egyre erősödő menekültellenes megnyilvánulásokhoz, ahogyan az őshonos lakosok a kultúrájukat és vallásukat akarják megvédeni az idegen bevándorlóktól.



„Ez történik a katolikus többségű Ditróban is, pedig a vendégmunkások legálisan dolgoznak a községben, és egyikük még katolikus vallású is” - fejtette ki Asztalos Csaba, aki felhívta a figyelmet, hogy az emberek alaptalan félelmeit le kell bontani, és emlékeztetettet, hogy a gyűlöletkeltés büntetőjogi felelősségrevonással járhat.(digi24.ro/hírszerk.)

