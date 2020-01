Törvénytervezet: a parlamenti választásokkor is három napig lehessen szavazni külföldön

A külföldön élő román állampolgárok esetében a legutóbbi államfőválasztáson alkalmazott háromnapos szavazás lehetőségének a parlamenti választásokra való kiterjesztését javasolja három nemzeti liberális párti (PNL) törvényhozó, Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu és Florin Roman.



Alina Gorghiu egy pénteki Facebook-bejegyzésben azt írja, csak úgy lehet véget vetni a külföldön élő román állampolgárok „hosszas megaláztatásának”, ha a parlamenti választásokon is lehetővé teszik számukra, hogy három napon át szavazhassanak, ahogyan az a legutóbbi elnökválasztáson történt.



A liberálisok törvénytervezete értelmében a külföldi szavazókörzetek a romániai voksolás napját megelőző pénteken és szombaton is nyitva tartanának, pénteken 12 és 21, szombaton és vasárnap 7 és 21 óra között. A jogszabálytervezet azt is előírja, hogy azok a választópolgárok, akik a 21 órai urnazáráskor a szavazóhelyiségekben tartózkodnak vagy kint sorban állnak, éjfélig még élhetnek szavazójogukkal. (agerpres)



