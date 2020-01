Korodi Attila inkább Csíkszeredára fókuszálna, ezért lemondana a frakcióvezetőségről

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Facebook-oldalán jelentette be, hogy pénteken fel fogja ajánlani az RMDSZ frakciónak, hogy válasszanak új frakcióvezetőt. A képviselő szerint erre azért van szükség, mert elhatározta, hogy indul a Csíkszeredai polgármester-választáson.







„Határozott meggyőződésem, hogy jelenleg rám Csíkszeredában van legnagyobb szükség. Ennek tükrében ma felajánlom a frakciónak, hogy válasszunk új frakcióvezetőt. Csak így tudok minden erőmmel és tudásommal a csíkszeredaiak szolgálatába állni, és értük tenni az elkövetkező időszakban”- írja közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Korodi.



Az RMDSZ-es politikus 2016 decembere óra vezeti az RMDSZ képviselőházi frakcióját. Korodi Attila január 22-én jelentette be, hogy indulni kíván a csíkszeredai polgármester-választáson. (hírszerk.)



Nyitókép: Korodi Attila/Facebook



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!