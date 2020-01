A Nép Ügyvédje is vizsgálatot indított a ditrói pékek ügyében

Vizsgálatot indít Renate Weber, a Nép Ügyvédje hivatal vezetője a Ditróban alkalmazott, és a helyi közösség egy része által elutasított Srí Lanka-i vendégmunkások ügyében.



Az ombudsman a Radio France International (RFI) román nyelvű adásának nyilatkozva kijelentette: hivatalból indítanak helyszíni vizsgálatot Ditróban. Szomorúnak és felháborítónak nevezte a ditrói esetet.



Renate Weber úgy vélte, hogy a Srí Lanka-i pékek kiutasítását követelő ditróiak "a káros retorika", "a félretájékoztatás" áldozatai. Szerinte reakciójuk a migrációval kapcsolatos, éveken át sulykolt retorikából fakad, mely szerint az idegenek potenciális veszélyforrást jelentenek. "Lám ez a megközelítés lassan-lassan félelmet kelt az emberekben" - állapította meg az ombudsman.



Az emberek alaptalan félelmeinek a lebontását tartotta a legfontosabbnak Asztalos Csaba, a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke is. Asztalos a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva egy tavalyi közvélemény-kutatás eredményeit idézte, amelyek szerint a romániaiak 68 százaléka bizalmatlan a migránsokkal szemben, 50 százalékuk be sem engedné őket az országba. Szerinte a vendégmunkások ellen tiltakozó ditróiak álláspontja nagyon hasonlít az Európai Unióban felerősödött migránsellenes diskurzushoz, amely az őshonos közösségek kultúráját és vallását félti az idegenektől.



A diszkriminácóiellenes tanácsnak a magyar nyelv és szimbólumok használata ellen pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése nyomán is meg kell vizsgálnia az ügyet. Az ADEC Puskás Elemér ditrói polgármesternek azt a kijelentését találta diszkriminatívnak, hogy "a legnagyobb probléma a félretájékoztatás, mert a két törvényesen alkalmazott péket összetévesztették a migránsokkal. A mi közösségünk konzervatívabb, és nem nagyon fogadja be a külföldről érkezőket, főleg, ha színesbőrűek" - idézte a kifogásolt nyilatkozatot Dan Tanasa blogger, az ADEC elnöke.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség csütörtök este foglalt állást a ditrói ügyben. A Szövetség elfogadhatatlannak tart mindennemű gyűlöletkeltést, ami más emberek vagy embercsoportok ellen irányul csupán a bőrük színe miatt, vagy azért, mert más nyelvet beszélnek. Hegedüs Csilla szóvivő mindenkit nyugalomra intett, és arra kérte az embereket, hogy ne engedjenek az uszításnak.



Az 5500 lakosú, 98 százalékban magyarok által lakott gyergyószéki nagyközségben két héttel ezelőtt állt munkába két Sri Lanka-i pékmester, akiket a pékséget működtető helyi vállalkozó munkaközvetítő cég segítségével szerződtetett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben megfelelő munkaerőt. A sötét bőrű pékeket bevándorlóknak tekintette a község lakosságának egy része, és ellenségesen viszonyult hozzájuk. A feszültségeket egy szombat délelőttre meghirdetett falugyűlésen próbálják oldani. (mti)

