Fiatal polgármesterjelöltje van Balavásárnak

Marosvásárhelyen tartott közös sajtótájékoztatót a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET), ahol Birtalan István MIET elnök, Oltean Csongor MIÉRT elnök és Varga Adorján, Balavásár község polgármesterjelöltje a soron következő önkormányzati választásokról, és azon belül az RMDSZ előválasztásokról beszéltek.





, a MIÉRT elnöke emlékeztetett: "2020-ban az RMDSZ határozatba foglalta azt, hogy az önkormányzati választások listáit úgy kell helyi és megyei szinten összeállítani, hogy azokon kötelező módon legalább egy nőnek és egy fiatalnak szerepelnie kell. A romániai politikai pártok közül tudtommal sehol nincs erre példa. Ezt értékeljük és arra kérünk minden helyi és megyei RMDSZ vezetőt, hogy tegyen eleget ennek a szabályozásnak a listák összeállításánál! Példaértékű az, hogy még a jelölési időszak elején felkészült fiatalok körvonalazódnak a maros megyei ifjúsági jelöltek között. Ebből is az látszik, a fiatalokat érdekli a közélet és aktív részesei akarnak lenni a közösségnek."Oltean azt is kiemelte, a MIÉRT egy erőteljes ifjúsági kampánnyal is készül, amely során elsősorban a fiatalokat akarják megcélozni, de ugyanakkor az idősebb generációhoz is akarnak szólni."Gyakran tapasztaljuk azt, hogy az idősebbek szkeptikusan állnak a fiatalokhoz, ha politikai szerepvállalásról van szó, pont ezért akarjuk megértetni velük, hogy olyan fiatalokat akarunk előtérbe helyezni, akik felkészültek, tudják mi a dolguk és tenni akarnak a közösségükért " – folytatta a MIÉRT elnöke.Birtalan István, a MIET elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt két, illetve négy évben azon dolgozott, hogy a különböző közösségépítő, civil és ifjúsági projekteken kívül olyan fiatalokat képezzen, amelyek képviselni tudják a fiatalok álláspontját a döntéshozásban."Maros megyében sok jól működő önkormányzat van, amelyeket fiatal polgármesterek, alpolgármesterek vezetnek. Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatokat fiatal polgármesterek vezessék, akiket ösztönözni szeretnénk arra, hogy hozzanak létre, illetve növeljék az ifjúsági alapot. Ennek érdekében támogatjuk közösen a MIÉRT-tel Varga Adorjánt, hogy kézbe vegye Balavásár sorsát és bizonyítsa be a mandátuma alatt, hogy települése újra a jól fejlődő községek közé tud tartozni. További terveink közé tartozik többek között az is, hogy minél több ifi- és civil szervezetet szeretnénk támogatásban részesíteni a megyében és városokban, de a községekben is. Igyekszünk modernizálni az önkormányzatok munkáját."Varga Adorján pedig kihangsúlyozta, hogy kizárólag az RMDSZ színeiben szeretne indulni, ezért is vállalja a megmérettetést az előválasztáson."Ez a választás nem rólam szól, hiszen egy erős és fiatal csapattal vágunk neki az előválasztásnak. Az a célunk, hogy egyetlen magyar jelölttel vágjunk neki az idei önkormányzati választásoknak. Ennek érdekében már elkezdtünk tárgyalásokat az EMNP és MPP helyi szervezeteivel és abban bízom, hogy az előválasztási kampányban az építőjellegű vita szintjén tudjuk tartani a megméretkezést. A konkrét tervekről a következő időszakban fogok egy program formájában beszámolni, hiszen a következő időszakban konzultációt fogunk indítani, amely során kikérjük a közösség véleményét is. Meggyőződésem, hogy egy jelölt akkor tud hitelesen kampányolni, ha minél szélesebb körből kap visszajelzéseket arról, hogy milyen közösséget képzelnek el a lakók." (