Orban: Az egészségügyi rendszer privatizálásáról szóló aberráció szemenszedett hazugság

Nem az egészségügyi rendszer privatizálását vagy a részben térítéses ellátás bevezetését célozza a közvitára bocsátott törvénytervezet, amely lehetőséget nyújt az állampolgároknak, hogy kiválasszák, melyik kórházban akarnak orvosi ellátást kapni, jelentette ki Ludovic Orban kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke pénteken.



„Minden határon túlmegy már azon politikai vezetők demagógiája, akik csúfot űztek az országból és a románokból. Az egészségügyi rendszer módosítására tett javaslatok az állampolgárok javát szolgálják, és lehetőséget adnak nekik, hogy kiválasszák az egészségügyi szolgáltatót akkor, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár által biztosított alapokból finanszírozott programokról van szó. (...) Az egészségügyi rendszer privatizálásáról szóló aberrációk, az, hogy a magánkórházakban részben térítéses lesz az ellátás, szemenszedett hazugság. Senki nem változtatja meg a kórházak szervezési struktúráját, senki nem vezeti be a részben fizetéses szolgáltatást az országos egészségügyi programok esetén, függetlenül attól, hogy a páciens állami vagy magánkórházba megy. A PSD szemtelensége egetverő, hiszen ők vezették be 2019-ben rendelettel a részben térítéses ellátást a magánszférában, és most ők találták ki ezt a hazugságot” – fejtette ki Orban.



Hangsúlyozta, az országos egészségügyi programokon keresztül biztosított szolgáltatásokért a páciensnek nem kell fizetnie sem az állami, sem a magánintézményekben.



„A tervezet közvitán van, el fogjuk dönteni, hogy mi legyen a legjobb megoldás az elfogadására. (...) A parlamentet jelenleg egy vörös, káros többség uralja, amely minden parlamenti trükköt bevet annak érdekében, hogy bármely, a román állampolgárok érdekét szolgáló jogszabály elfogadását megakadályozza” – szögezte még le Orban. (agerpres)

