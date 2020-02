A munkaügyi minisztérium információkat kért a munkaügyi felügyelőségtől a ditrói eset kapcsán

Violeta Alexandru munkaügyi miniszter meglepődéssel értesült a gyergyóditrói közösség magatartásáról a két Srí Lanka-i munkavállalóval szemben, és információkat kért velük kapcsolatban a területi munkaügyi felügyelőségtől.



Violeta Alexandru a parlamentben úgy nyilatkozott, a munkaügyi felügyelőségtől tájékoztatást kért a két Srí Lanka-i dolgozó munkavállalásának formai körülményeivel kapcsolatban, erre hétfőn kap választ. Ugyanakkor tárgyalt az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnökével az ügyről, és várja a kivizsgálás eredményét.



Kifejtette, meglepődéssel értesült a közösség attitűdjéről a két, dolgozni kívánó emberrel szemben, hiszen számos román állampolgár az ország határain kívül dolgozik, akiknek szükségük van a befogadó közösség elfogadására és tiszteletére, és senki nem akar olyan helyzetet, amikor például a külföldi közösség tagjai nem akarnák megvásárolni egy román pék keze által készített kenyeret.



Hozzátette, ő is szeretné, ha minél több román állampolgárt foglalkoztatnának a hazai vállalkozók, de az üzlettel kapcsolatos döntések a cégtulajdonost illetik meg.



Később a közösségi médiában egy hasonló bejegyzést is megosztott a tárcavezető:



„Két (Srí Lanka-i) ember érkezett dolgozni Romániába. Dolgozni! Hogy kenyeret süssön. Egy vállalkozó kérésére, aki hogy fenntartsa vállalkozását, ehhez a megoldáshoz folyamodott. A helyi lakosság egy olyan elutasító gesztussal fogadta, amely az Országot Diszkriminációs Tanács (CNCD) hatáskörét érinti. (...)”. „Képzeljék el, hogy elmennek egy pékségbe dolgozni Spanyolországba, vagy Olaszországba, vagy Németországba, ahol a helyiek a romániaiaknak azt mondanák: nem eszük romániaiak által készített kenyeret. Hogy esne ez nekünk?”









A bejegyzésben azt is megemlítette Viorica Alexandru, hogy értesült arról, hogy többször szóba kerültek az alkalmazottakkal kapcsolatban munkafeltételekkel kapcsolatos problémák. Ilyen esetekben a munkaügyi felügyeletnél (ITM) kell jelenti az eseteket, hogy vizsgálják ki – hívta fel a figyelmet a miniszter, rámutatva, hogy a párbeszéd és a hatóságok beavatkozása jelentheti a megoldást az eset kapcsán. „Minden embert tiszteletben kell tartani, aki dolgozni szeretne Romániában!” - tette hozzá.



„Elnézést kérek ettől a két embertől akik a gyűlölet célpontjaivá váltak. Jó emberek, két olyan ember, aki azért jött Romániába… hogy keressen egy kenyérre valót, ahogy a mondás tartja!” -zárta sorai a miniszter.

(agerpres, hírszerk)





