» Végső döntés a Ditrói Pékség részéről: maradnak a vendégmunkások

Vasárnap a Ditrói Pékség vezetősége a közösségi médián jelentette be, hogy a két Srí Lanka-i vendégmunkás mégis marad a vállalatnál, a kenyérsütő részlegen.



„A kialakult helyzetre való tekintettel, úgy éreztük, hogy itt az ideje, hogy a Sajtót is tájékoztassuk. Az a levél, amely a tegnapi falugyűlésen felolvasásra került, a falu népének volt szánva, hogy valamilyen kompromisszumot tudjunk találni. Jelen közleményünkben szeretnénk a sajtót tájékoztatni végleges döntésünkről” – áll a Ditrói Pékség közleményében.



A közleményben a vezetőség felhívja a figyelmet, hogy az utálat és a gyűlölet fennmaradt a cég és a két ember irányában, sőt most már a cég többi alkalmazottjára is átterjedt. Álláspontjuk szerint megfontolták a ditrói emberek jelzéseit, és egy kompromisszumot ajánlottak fel, ami szerint a két vendégmunkást áthelyezték volna egy a pékség egyik másik részlegébe. Ezt a döntést a közleményben egyrészt azzal indokolták, hogy teljesíteni szerették volna az lakosok kérését, azzal a céllal, hogy „a faluban újra béke legyen”. Másrészt arra is emlékeztetnek a közleményben, hogy a község lakóinak egy része megfenyegették őket, például „a Pékség felgyújtását helyezték kilátásba”. „Mi, mivel meg voltunk félemlítve, megpróbáltunk kompromisszumot kötni” - indokolja a kilátásba helyezett áthelyezés kapcsán.



„Két héten keresztül a munkások és a cég dolgozói vigyáztak, hogy semmiféle incidens, agresszió ne történhessen. A hatóság csak utólag lépett közbe, de ezáltal is köszönjük nekik, hogy tesznek a két vendégmunkás biztonságáról. Viszont, akik ezt a csoportot a falun belül képviselik, akiket a falu meghallgat, sajnos továbbra is a problémát gerjesztik, és a gyűlölet keltésben járnak az élen. Lehet, hogy ezen elöljárók megnyilvánulása volt az, ami ebből a konfliktusból országszintű problémát kreált.” – írják.



„Viszont, mivel ezt a kompromisszumot is visszautasították, és gúnyt űztek a levélből, ezért döntésünket megfontolva és átértékelve, a továbbiakban is kiállunk a két Srí Lankai munkás mellett. Ők továbbra is nálunk fognak dolgozni, és nem vagyunk hajlandóak semmilyen körülmények között elbocsájtani őket. Nem engedünk a gyűlöletnek.” – áll a közleményben, amelyet kiegészítenek azzal, hogy „a két munkás jelenlegi lakhelyén jól érzi magát, elégedettek a helyzetükkel, és nagy kedvvel dolgoznak. Bármilyen további fenyegetéssel és problémákkal szembenézve csak a törvényes oldalt fogja képviselni a cég. Bármilyen hatósági döntést és petíciót ügyvédek jelenlétében, törvényes kereteken belül fogunk elbírálni.”







A közlemény végén felhívást tesznek közzé, ami szerint várják „a további szakemberek, Ditróiak és környékbeliek jelentkezését az állások betöltésére. Maga a falu a két munkást, a kenyeret és a Pékséget is megvetette, de mi továbbra is fenntartjuk, hogy az elkövetkezőkben sem vagyunk a falu ellen. A Hatóságoknak köszönjük az eddigi biztonságot és reméljük, hogy a törvény nevében tudnak eljárni. Normálisan, emberekhez méltóan szeretnénk ezt az ügyet lezárni. Hiszünk abban, hogy Isten minden embert egyenlőnek teremtett, és élesen elutasítjuk a gyűlöletet.” - áll a közösségi médián megjelentetett közleményben, amelyet a Ditrói Pékség Vezetősége nevében fogalmaztak. (közlemény)





