Vákár István imázsbakinak tartja Alin Tişe a Srí Lanka-i pékek kapcsán tett állásfoglalását

Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke imázsbakinak nevezte Alin Tişe tanácselnök Facebook-bejegyzésében tett kijelentéseit. A Transindex megkeresésére Vákár azt is elmondta, hogy hétfőn személyesen fog beszélni vele, bár tudja, a baráti tanácsaival nem feltétlenül fog majd egyetérteni.



Vákár, mint leszögezte, személyesen a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség álláspontját és az RMDSZ által megfogalmazottakat képviseli az ügyben, és imázsbakinak tartja Alin Tişe, a Kolozs Megyei Tanács elnökének bejegyzését. Ebben arról írt, hogy a Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények valamelyikénél alkalmazná azt a két Srí Lanka-i munkást, akik a ditrói pékségben dolgoznak.



Vákár István szerint több hiba is van ebben a bejegyzésében. Az első az, hogy nem a tanácselnök tisztje embereket felvenni a hozzájuk tartozó intézményekbe. „A második pedig az lenne, hogyha már valaki állást akar foglalni, akkor pontosan figyeljen oda, és legalább tegyen úgy, mintha értené is, mit akar kommunikálni (itt nem az elnök személyére célzok, hanem arra a mutuj tanácsosára, aki ezt írta). Hogy a bánatba akar cipészt csinálni pékből? – válaszolta a Transindex megkeresésére az alelnök.



Hozzátette, „aberráns” és „dilettáns” kijelentés, de sajnos tudja a reakciót, ami hétfőn várni fogja a szemtől szembeni baráti megjegyzéseire. „Biztos az lesz, hogy túl komolyan veszem, és inkább azt értékelem, hogy mennyire felkapta a sajtó” – jegyezte meg a Kolozs Megyei Tanács alelnöke.



Alin Tişe vasárnap azt írta ki a Facebook oldalára, hogy „(...) Amivé mára ez az ügy fajult, az ismét eszembe juttatja, hogy ezt a nemzetet nem a megosztás, a rasszizmus és a xenofóbia jellemzi. Egyediségünk a toleranciával, a megértéssel, a jó kommunikációval és a környezetünkről való gondoskodással rezonál. Mi mindig ezeket az értékeket szívtuk magunkba. Nem tudunk másmilyenek lenni. Úgy döntöttem, hogy hétfő reggel felvesszük a kapcsolatot a két Srí Lanka-i munkással, mert meggyőződésünk, hogy munkahelyet találnak majd a Kolozs Megyei Tanács valamelyik alárendelt intézményében” – olvasható Alin Tişe bejegyzésében.



A Ditrói Pékség vezetősége vasárnap a közösségi médián bejelentette, hogy a két Srí Lanka-i vendégmunkás mégis marad a ditrói vállalat kenyérsütő részlegén. A vezetőség úgy értékelte, mivel meg voltak/vannak félemlítve, a szombati falugyűlésen megpróbáltak kompromisszumot kötni, de ezt a kompromisszumot a községbeliek visszautasították, ezért döntésüket átértékelve a továbbiakban is kiállnak a két Srí Lanka-i munkás mellett. (hírszerk.)

