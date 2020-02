Kelemen Hunor: nem lehet 150 ember és egy túlfűtött pap miatt megbélyegezni az egész közösséget

AZ RMDSZ ugyan már múlt héten hivatalos közleményt adott ki a Ditróban zajló események kapcsán, Kelemen Hunor szövetségi elnök ugyanakkor még nem szólalt meg az ügyben. Hétfőn reggel a Mediafax tette közzé az elnök üzenetét, aki úgy véli, nem kellene az egész közösség megbélyegzésére használni a székelyföldi településen történteket.



„Meglep, hogy a sajtó egy bizonyos része és néhány politikus hogyan kezeli a történetet. Amikor 150 ember és egy túlfűtött pap csinál valamit, akkor nem bélyegezheted meg az egész közösséget, és nem csinálhatsz úgy, mintha kollektív bűnösség állna fenn. A jelenség sokkal összetettebb ennél, és a kirekesztési formákat már az elejétől el kellene utasítani. Határozottan visszautasítom a kollektív bűnösség elvét, mert az nem vezet sehová. Lehet, hogy egyik oldalon egy kapzsibb vállalattulajdonosról van szó, a másikon sértett emberekről. De ami történt, nem jellemző a teljes lakosságra, és egyáltalán nem jellemző az RMDSZ-re. Kérem a ditrói lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, és ne fogadják el a szélsőségesség semmilyen formáját” – mondta az RMDSZ-elnök.



Traian Băsescu volt államfő, aki jelenleg a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) európai parlamenti képviselője, nemrég azt nyilatkozta, a ditrói események azért történhettek meg, mert az RMDSZ egy szélsőséges párt, amely ugyanígy hangol a románok ellen is.



„Amennyiben a volt államfő úgy véli, hogy az RMDSZ szélsőséges, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a Petrov maradt (utalás Băsescu Szekuritátéval való kollaborációjára - szerk.) aki egész politikai pályafutásában a társadlaom megosztására és a gyűlölet szítására törekedett. Ha a Szekuritáté besúgója voltál, és ha sikerült az igazságot elrejteni úgy, hogy két mandátumot nyerj, akkor jobb volna hallgatni, és szépen megöregedni. Ez persze nem könnyű. Kicsoda Petrov, hogy úgy beszélhet a magyarokról, ahogy teszi, mondván, hogy komplexusosak, és az RMDSZ-ről ilyen szavakkal? Ez is a szélsőségesség egy formája, és a gyűlölet szításának egy formája, amit Băsescu csinál” – ecsetelte a politikus.



Kelemen megjegyezte, hogy elvárta volna Băsescutól, hogy felszólaljon Dorin Florea romákra tett kijelentéseivel kapcsolatban is, vagy más hasonló esetekben.



A szövegben a szövetségi elnök arról is beszélt, hogy a két Srí Lanka-i vendégmunkás nem illegális bevándorló, dolgozni jöttek, mert szüksége van a munkásokra, s mint ilyen, szívesen vannak látva. (hírszerk.)

