» Rareș Bogdan és Ioan Aurel Pop is megszólalt a ditrói pékek ügyében

Továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a ditrói vendégmunkások ügye. A történtekre a vezető politikusok, közéleti személyiségek, és a román állam intézményei is reagáltak.



Rareș Bogdan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke vasárnap úgy vélte, hogy a ditrói ügy kényes helyzetbe sodorja Romániát Európában. Úgy vélte: a gyűlölködő retorikát a Fidesz terjesztette el Romániában is.



Hasonló szellemben vélekedett Ioan Aurel Pop történész, a Román Akadémia elnöke. Szerinte a ditrói esetnek mélyebb gyökerei vannak, amelyek az intoleranciához, a kirekesztéshez, a xenofóbiához és a rasszizmushoz vezetnek. Az akadémia elnöke megemlítette: a magyar állam restriktív és diszkriminatív politikát folytat az idegenekkel szemben, „falakat és kerítéseket” épített az ország határára, és a székelyföldieket a magyarországi televíziókon keresztül éri el ennek a hatása.



Kijelentette: Románia teljesen másként tekint erre (a bevándorlás) a kérdésére, Ditró pedig Románia területén van, és „a román törvényeknek, moralitásnak, és állampolitikának kell alávetnie magát”.









