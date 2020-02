Felolvasták a parlamentben a bizalmatlansági indítványt

Felolvasták hétfőn a parlament két házának együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a kétfordulós polgármester-választásról szóló törvénytervezet kormányzati felelősségvállalással való elfogadása miatt benyújtott bizalmatlansági indítványt.



A képviselőház és a szenátus együttes ülését Marcel Ciolacu alsóházi elnök vezette, az ülésen 287 törvényhozó vett részt. Jelen volt Ludovic Orban miniszterelnök és a kormány több tagja is.



Az Orban/PNL-kormány - a román demokrácia privatizálása címet viselő dokumentumot a PSD és az RMDSZ 208 törvényhozója írta alá, és Daniel Suciu szociáldemokrata képviselő olvasta fel.



A dokumentum aláírói szerint az Orban-kormányt haladéktalanul le kell váltani, egyrészt mert a választási törvény kevéssel a választások előtt történő módosítása sérti az európai normákat, másrészt mert a módosítások egyoldalúak, és előzetes egyeztetés, vita nélkül, felelősségvállalással akarja hatályba léptetni ezeket a hatalmon levő párt.



Az indítvány leszögezi, az ismételt felelősségvállalással a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a román demokrácia "sírásójává" vált, a választási törvény módosításával pedig átlépte a "vörös vonalat", ami nem maradhat büntetlenül.



"Tudatosan figyelmen kívül hagytak minden figyelmeztetést, lábbal taposták az alkotmányos szabályokat, és tankkal hajtottak át az európai normákon csak azért, hogy kielégítsék hatalmi vágyukat! Az alkotmánybíróság a 2020. január 29-i két határozatával már jelezte önöknek, hogy rossz úton járnak, hogy az olyan tervezetért való felelősségvállalás, amelyhez hasonló tartalmú parlamenti procedúra alatt áll, hatalommal való visszaélést jelent. Hogy a PNL súlyosan áthágja az alkotmányt! Ludovic Orban kinyitotta Pandóra szelencéjét, ami tragikus következményekkel járhat valamennyi román számára. A demokratikus szabályok nem opcionálisak!" - érvelnek az indítvány aláírói.



Úgy vélik, a választási törvénynek négy hónappal a választások előtt történő módosítása Európa peremére sodorja Romániát.



A parlament szabályzata szerint a bizalmatlansági indítványt benyújtása után legtöbb öt nappal kell felolvasni a két ház együttes ülésén, majd három nappal később kell megtartani a vitát.



A kormány megbuktatásához legalább 233 törvényhozó szavazatára van szükség.



Az alkotmány értelmében a kormány a képviselőház és a szenátus együttes plénuma előtt felelősséget vállalhat egy programért, egy általános politikai nyilatkozatért vagy egy törvénytervezetért. Ha az ezek felolvasását követő három napon belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, és azt a parlament megszavazza, a kabinet megbukik. Amennyiben a kormányt nem váltják le, a tervezet, amelyért a felelősségvállalás történt, elfogadottnak minősül.



Az USR nem szavazza meg



A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói láthatóvá teszik voksukat, és nem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt - jelentette be hétfőn Dan Barna pártelnök.



Barna szerint az erre vonatkozó döntést a párt alsó- és felsőházi frakciójának együttes ülésén hozták.



Az ülésen döntöttek arról is, hogy ebben a törvényhozási ciklusban Cătălin Drulă vezeti az USR képviselőházi, Radu Mihail pedig a szenátusi frakcióját.



(agerpres)

