» Kolozsváron és Bukarestben is diszkrimináltak már Sri Lanka-i vendégmunkásokat, de nem lett belőle botrány

Romulus Badea, a bukaresti székhelyű Soter&Partners munkaközvetítő cég társtulajdonosa számolt be a Hotnews-nak arról, hogy Romániában több alkalommal is előfordult már, hogy a Sri Lanka-i vendégmunkásokat kellemetlenségek érték a munkahelyükön a származásuk miatt.



Badea három olyan esetet is felemlegetett, ahol a vendégmunkásoknak a származásuk miatt kellett kellemetlenségekkel szembenézniük a romániai munkahelyükön, mert a bőrszínük felháborodást váltott ki. Elmondása szerint a ditróihoz hasonló eset nem az egyetlen, ami mostanában történt, csak eddig még egyik sem kapott ekkora médiafigyelmet.



Ők is számos alkalommal közvetítettek már ki Sri Lanka-i vendégmunkásokat az ország számos pontjára, és volt pár kellemetlen esetük.



Egyszer egy vâlceai szállodában háborodott fel egy román család, mert észrevette, hogy a takarítószemélyzet tagjai között vannak Srí Lankai-iak. A család állítólag az kifogásolta, hogy a vendégmunkások a „fekete kezükkel” érintik meg azt a lepedőt, amin ők alszanak. A vendégek botrányos viselkedésére azonban rá sem hederített a tulajdonos, és Badea szerint a Srí Lanka-iak most is ott dolgoznak.



A cégvezető egy kolozsvári esetről is beszámolt, ahol a szintén Srí Lankáról érkezett vendégmunkásokat nézték rossz szemmel a szomszédaik és a környéken lakók. A munkások egy étteremben dolgoztak, és az étteremhez közeli utcában szállásolták el őket, ahová a szomszédok számos alkalommal kihívták a a csendőrséget, a munkaügyi felügyelőséget és a bevándorlási hivatalt is.



Hasonló eset történt Bukarestben is, ahol az egyik gyárban a nyilvántartást végző személy szándékosan rövidebb munkaidőt írt be a Srí Lanka-i vendégmunkásoknak, hogy azok kisebb fizetést kapjanak.



A dologra ott a gyár tulajdonosa jött rá, és amikor az illetőt kérdőre vonta, hogy miért csalja el a vendégmunkások munkaóráit, akkor azt a választ kapta, hogy azért, mert irtózik attól, hogy külföldiekkel dolgozzon együtt. Badea elmondása szerint a rosszindulatú alkalmazottat elbocsátották a cégtől.



Romulus Badea beszámolt arról is, hogy a Gyergyóditróban történtek már eljutottak Sri Lankára is, az egyik ottani közvetítőcég tulajdonosa számolt be arról, hogy őt nagyon meglepték a történtek, mert bár tapasztalt már hasonlókat, még nem fordult elő, hogy egy ilyen ügyből közéleti botrány legyen. (HotNews/hírszerk.)



A nyitóképen állásinterjúra várakozó Sri Lanka-i vendégmunkások láthatóak. Forrás: Romulus Badea/Facebook





