Első körben a gyermekpénz megduplázásának halasztása ellen szavaztak a döntéshozók

Elutasította hétfőn a szenátus azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely a gyermeknevelési pótlék (gyermekpénz) megduplázásának augusztus 1-jéig való halasztását írja elő.



94 szenátor támogatta a tervezet elutasítását, 14-en voksoltak az ellen.



„Románia 3,6 millió gyermeke várta a törvényt. A PNL-kormány cinizmusa ellen szavaztam” – nyilatkozta Liviu Pop szociáldemokrata párti szenátor.



A sürgősségirendelet-tervezet augusztus 1-jére halasztaná a gyermekpénz megduplázását előíró törvény gyakorlatba ültetését.



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) felsőházi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu felszólalásában kiemelte, a liberálisok nem ellenzik a gyermekpénz emelését, amint azonban azt a kormány is „világosan” elmagyarázta, jelenleg nincs költségvetési fedezet ehhez, ezért csak augusztus 1-jétől lehet életbe léptetni az intézkedést.



Cseke Attila az RMDSZ szenátori frakciójának vezetője a Transindex megkeresésére elmondta a szövetség konzekvens volt ebben a kérdésben, hiszen a 2019-es költségvetés vitáján a PNL beterjesztett egy módosító javaslatot, amivel megduplázta a gyermeknevelési járandóságot, akkor ennek a módosításnak a többsége az RMDSZ szavazataival lett meg. 2020-as költségvetés kapcsán és ennek a parlamenti procedúrája kapcsán (mert felelősségvállalással történt) volt egy másik javaslat a Szociáldemokrata Párttal (PSD), ami további gyermeknevelési pótlék növekedéséről szólt, ezt az RMDSZ a tavalyi évhez hasonlóan támogatta. Azt viszont, hogy a kormány elhalassza ennek a hatályba lépését az RMDSZ nem tudja támogatni.



Cseke Attila emlékeztetett korábban a PNL élharcosa volt annak, hogy növeljék a támogatást a PSD-vel szemben, ez azonban most megfordult. „Itt van egy kettős mérce és egy kettős hozzáállás a jelenlegi kormányzópárt részéről, ezzel a hozzáállásával viszont a PNL teljesen magára maradt a parlamentben, hiszen ellenszavazat csak a Nemzeti Liberális Párttól érkezett, mindenki más a halasztás ellen szavazott” – mondta az RMDSZ szenátori frakcióvezetője.



Florian Bodog PSD-s szenátor rámutatott, a szociáldemokrata frakció a „szégyenletes” rendelettervezet ellen szavaz. A törvényhozó ugyanakkor emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a PNL kezdeményezte a gyermekpénz emelését, a PSD mindent megtett, hogy meg tudja ezt valósítani.



A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Florin Presadă azt mondta, az általa képviselt alakulat következetes marad, és ezúttal is a gyermekpénz emelését támogatja.



A szenátus első házként szavazott a tervezetről.

(agerpres/hírszerk.)

