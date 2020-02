Tízezer lejre büntették a ditrói pékséget, de még nincs vége a vizsgálatoknak

A Hargita megyei munkaügyi felügyelőség ellenőrzést tartott annál a gyergyóditrói pékségnél, ahol két Srí Lanka-i alkalmazott is dolgozik, és különböző szabályértések miatt eddig 10 ezer lejre büntette meg a vállalatot.



Tudor Polak a munkaügyi minisztérium államtitkára arról tájékoztatta a Digi24-et, hogy az ellenőrzéseket még nem fejezték be, viszont eddig négy olyan szabálysértésre is fényt derítettek az hatóságok, amelynek következtében elrendelték bizonyos elektronikai berendezések javítását, továbbá kiosztottak 3 figyelmeztetést és egy 10 ezer lejes bírságot is.



Az államtitkár beszámolója szerint az ellenőrzés során fény derült arra, hogy bizonyos elektronikai eszközök földelése nem volt megfelelő, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a pékség alkalmazottainak életét nem fenyegette a javításra szoruló elektromos eszközök meghibásodása.



Az államtitkár közölte, hogy kedden délig folytatódnak majd az ellenőrzések a pékségnél, hiszen a munkaviszonyokat például még nem ellenőrizték le.







Az ellenőrzéseket többek között azért rendelték el, mert, szombaton Gyergyóditróban a helyi közösség több tagja azt állította, hogy embertelen körülmények között kellett dolgozniuk a szóban forgó pékségnél, és a cégtulajdonos rosszul bánt velük. (digi24.ro/hírszerk.)





