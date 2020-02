Akár két és fél év börtön is járhat ezután a tanárverésért

A szenátus plénuma hétfőn elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely sokkal szigorúbban büntetné a tanárok ellen elkövetett fizikai és verbális erőszakot. A törvénymódosítás értelmében akár 2 és fél év börtön is járhat a tanárverésért.



A képviselőházon korábban hallgatólagosan ment át a törvénymódosítási javaslat, amelyet a szenátus most 75 igen, 24 nem és 2 tartózkodás arányban fogadott el. Az RMDSZ szenátorai a törvénytervezet mellett voksoltak:





Fotó: senat.ro

A szigorítások nagyobb szankciókat helyeznének kilátásba a tanárok ellen elkövetett erőszakos bűntettekért, akár 2 és fél év börtönbüntetéssel is sújtanák azokat a személyeket - akár szülők, akár diákok -, akik ilyen bűncselekményt követnek el. A román törvények értelmében a 14 évnél fiatalabbak nem vonhatóak büntetőjogi felelősségre, más kiskorúak esetében pedig a felére csökkentenék a normálisan kiszabható büntetés mértékét, amennyiben azok elkövetik a fentebb említett bűncselekményt.Az Oktatásügyi Minisztérium egy korábbi tanulmánya szerint Romániában 70 ezer tanügyben dolgozó személy volt legalább egyszer fizikailag vagy verbálisan bántalmazva a diákok, vagy a diákok szüleinek részéről.A tanulmányt 1200 iskola és 586 ezer diák bevonásával készítették, ahol 2400 diák vallott be, hogy legalább egyszer verbálisan sértegette valamelyik tanárát, és közel 200-an ismerték be - egyesek büszkén - hogy fizikailag is bántalmaztak egy tanügyben dolgozó személyt.A szenátus döntő házként szavazott a törvényről, és azt követően lép majd érvénybe, hogy az elnök kihirdeti. (