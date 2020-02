A rendőrséghez fordult a ditrói pékség vezetősége is

Büntetőjogi panaszt nyújtott be a gyergyószentmiklósi rendőrségen a két Srí Lanka-i munkást foglalkoztató gyergyóditrói pékség vezetője fenyegetés, gyűlöletkeltés, diszkriminációra való felbujtás és közrendháborítás miatt.



A hírt megerősítette a Hargita megyei rendőrség szóvivője, Gheorghe Filip, aki arról is tájékoztatott, hogy a panaszt hozzácsatolják az eset kapcsán korábban nyitott ügyiratcsomóhoz.



Filip közölte, hogy a gyergyóditrói pékség ügyvédje által küldött panaszt február 3-án iktatták. A beadvány megfogalmazói szerint fenyegetés, gyűlöletkeltés, hátrányos megkülönböztetés, közrendháborítás történt, valamint sérült a 2002/31-es sürgősségi kormányrendelet előírása, amely tilt minden fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetet, szimbólumot vagy cselekedetet.



Az ügy kapcsán kivizsgálás folyik, a további törvényes lépésekről döntő illetékes hatóság a gyergyószentmiklósi bírósági ügyészség.



A pékség vezetősége szerint fenyegetést kaptak a Srí Lanka-i munkásoknak szállást adó lakástulajdonosok a helybéliektől, így a két ázsiai munkavállalót Gyergyószentmiklósra kellett költöztetni. Ugyanakkor a 'Migránsmentes Ditrót akarunk' Facebook-csoporton gyűlöletkeltő üzenetek jelentek meg a két Srí Lanka-i személy ellen.



A gyergyóditrói pékségnél egyébként hétfőn ellenőrzést végzett a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség, és 13.000 lejes bírságot rótt ki a vállalatra, egyrészt nem engedélyezett kazánok használatáért, másrészt amiatt, hogy a cég nem tartotta be a heti pihenőnapokra vonatkozó törvényes előírást.





