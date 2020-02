Az állam költségén kezeltethetik magukat a magánkórházakban is a krónikus betegek

A krónikus betegségekben szenvedő páciensek ezentúl magánkórházakban is kezeltethetik magukat úgy, hogy az államnak kell megtérítenie a kezelés költségeit - döntött kedden a kormány.



A kabinet maratoni, mintegy hét órát tartó keddi ülésén 25, azonnal hatályba lépő sürgősségi kormányrendelet szerepelt napirenden, mivel szerdán a parlament a Ludovic Orban vezette kabinet sorsáról szavaz az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítvány miatt. A kabinet az esetleges megbukása előtt el akarta fogadni a PNL számára fontos jogszabály-módosításokat.



Az egészségügyre vonatkozó rendelet elfogadását Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes jelentette be egy közösségi oldalon. Kifejtette, hogy eddig a krónikus betegek csak akkor kerülhettek magánkórházakba kezelés végett, ha az állami kórházaknak már nem volt kapacitásuk ellátni valamennyi beteget. Most azonban a betegeknek felkínálják eleve, hogy válasszanak az állami és a magánkórházak között, és amennyiben ez utóbbit választják, Turcan szerint ugyanolyan ingyenes ellátásban részesülnek, mint az állami kórházakban.



A szociáldemokraták azt vetették a kormány szemére, hogy ezzel a döntéssel lényegében privatizálta az egészségügyet, az intézkedés következtében a betegeknek fizetniük kell az ellátásért, így csak a jómódú páciensek engedhetik meg maguknak a kórházi kezelést.



Az ellenzéki pártok és egyes szakértők attól tartanak, hogy a magánkórházak felszámolnak majd vizitdíjat, így nem lesz ingyenes a kezelés, hiszen az állami egészségügyi biztosító jelenleg is a kezelések reális árához képest alacsonyabb összeget térít meg a kórházaknak, így az amúgy sem elegendő pénzért jelenleg több kórház fog versenyezni egymással. A román média által ismertetett tervezet ugyanakkor kifejezetten tiltja a kórházaknak, hogy vizitdíjat vezessenek be. Ludovic Orban miniszterelnök pedig egyenesen leszögezte: liberalizálják, de nem privatizálják az egészségügyi szolgáltatásokat.(mti/Agerpres)

