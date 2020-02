» A Pro Románia politikusai is megszavazzák a bizalmatlansági indítványt

A Pro Romániához tartozó politikusok nagy többsége valószínűleg meg fogja szavazni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt - jelentette be Victor Ponta, a párt elnöke.



Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este azt nyilatkozta, hogy megvan a kellő többség a Ludovic Orban vezette kabinet megbuktatásához, de tárgyalni fog Victor Pontával is, hogy az alakulatának a politikusai szintén támogassák a bizalmatlansági indítványt. Ciolacu viszont azt is kijelentette, hogy a Pro Románia nélkül is megvan a szükséges többség az indítvány sikeréhez.



Az Orban/PNL-kormány - a román demokrácia privatizálása címet viselő bizalmatlansági indítványt a PSD és az RMDSZ 208 törvényhozója írta alá, és hétfőn olvasták fel a parlamentben. Az indítvány benyújtásának kiváltó oka az volt, hogy a liberális kormány egy héttel korábban felelősséget vállalt a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő törvényért.



A bizalmatlansági indítvány sikeréhez 233 törvényhozó támogatása szükséges. (G4Media/hírszerk.)





