A Kolozs megyei EMNP kész „kinyújtani kezét” az RMDSZ irányába az önkormányzati választások miatt

Sajtótájékoztatót tartott Kolozsváron Mihály Ágnes, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke és Fancsali Ernő, a Néppárt Kolozs megyei ügyvezető elnöke. Az eseményen elhangzott: a Néppárt Kolozs megyében, Kolozsváron és a szórványtelepüléseken is nyitott az RMDSZ-szel való együttműködésre, ugyanakkor célként jelölték meg a tiszta és átlátható közigazgatás megvalósítását - írja sajtóközleményében az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája.





Mihály Ágnes és Fancsali Ernő

„Közeledve az idén esedékes önkormányzati választásokhoz, elérkezett a jelöltállítás időszaka. A tavalyi év végén a Néppárt Kolozs megyei csapatával, tisztségviselőivel és önkormányzati képviselőivel értékeltük az elmúlt négy év munkáját, melynek eredményeként megállapíthatjuk: 11 településen 15 önkormányzati képviselővel voltunk jelen. Kollégáink komoly, lelkiismeretes munkát végeztek, s folytatni is kívánjuk a megkezdett feladatok ellátását. Elsődleges célunk, hogy a magyar közösség képviselete biztosított legyen, ugyanakkor feltétlenül szükséges egy tiszta és átlátható közigazgatás megteremtése” – mondta Mihály Ágnes. A Néppárt megyei elnöke hozzátette: azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya azt lehetővé teszi, semmi nem indokolja a magyar–magyar verseny elutasítását.„A Kolozs megyei szórványtelepülések esetében, valamint a kolozsvári és a Kolozs megyei listaállítás esetében is újra kinyújtjuk kezünket az RMDSZ irányába. Ahol a versenynek nincs helye, ott meggyőződésünk, hogy együttműködésre van szükség, hiszen nekünk is célunk, hogy – példának okáért – Kolozsvárnak továbbra is legyen magyar alpolgármestere. Az előző választásokon az RMDSZ ugyan elutasította az együttműködésre vonatkozó megkeresésünket, de bízunk benne, hogy az idei évben ők is belátják, ahol az együttműködés jelentheti a szavaztok maximalizálását, ott mindent meg kell tennünk ennek érdekében” – mondta Fancsali Ernő, majd hozzátette: a Kolozs megyei lista, vagy épp a detrehemtelepi magyar polgármester sikere érdekében is készek az RMDSZ-szel való együttműködésre.„Az etnikai alapú politizálásnak egyelőre nem látjuk alternatíváját, s bár lesznek olyan román pártok, akik magyar jelölteket is indítanak, látnunk kell, hogy ezek a pártok még nem építettek fel egy megbízható kisebbségpolitikát. Összegzésként tehát elmondható: kinyújtottuk kezünket az RMDSZ felé, s készek vagyunk az együttműködésre a Kolozs megyei tanácsosi lista, a kolozsvári lista, valamint a szórványtelepülések esetében is” – mondta a Néppárt Kolozs megyei ügyvezetője.A sajtótájékoztatón elhangzott: a Néppárt ismét Kolozs megyei konzultációba kezd annak érdekében, hogy feltérképezzék a választók preferenciáit, valamint ennek alapján alkotják meg a megye problématérképét is, melynek legfontosabb elemeit – a hozzárendelt megoldási tervekkel – programjukba is beillesztik.A konzultációs ívet bárki kitöltheti ONLINE , az idő előrehaladtával pedig személyesen is megkeresik a választópolgárokat. A Néppárt politikusai végezetül elmondták: aki aláírásával támogatni szeretné a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését, az megteheti a kolozsvári EMNT Demokrácia-központ irodájában, a konzulátus udvarában. (