Csoma Botond komolytalannak és PR-akciónak tartja az EMNP együttműködési ajánlatát

Mihály Ágnes, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei elnöke és Fancsali Ernő ügyvezető elnök szerdán sajtótájékoztatót tartottak Kolozsváron, amelyben jelezték, hogy készek lennének együttműködni az RMDSZ-szel az önkormányzati választásokon. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke viszont PR-fogásnak és komolytalannak tartja a bejelentést.



“Megkeresett a napokban Fancsali Ernő, hogy szeretne velem találkozni. Sejtettem, hogy miről szeretne beszélgetni, hiszen közelednek a választások. Mondtam, hogy üljünk le, miután visszamegyek Bukarestből, erre fel ma látom, hogy megjelenik az újságban egy ilyen cikk. Én úgy gondolom, ha komoly politikai tárgyalásokat akarsz kezdeményezni, akkor annak nem az a módja, hogy ezt a sajtóban tedd meg. Előbb le kellett volna ülnünk tárgyalni, és utána lett volna értelme a sajtóban bejelenteni bármit is. Ez csak egy PR-mutatvány így, nincs mögötte komoly megegyezési szándék. Megszoktuk, hogy a Néppárt amolyan >nyilatkozatpárt<, amely kevés politikai tartalommal bír" - mondta el a Transindexnek a parlamenti képviselő.



Csoma Botond szerint komoly kétségekre adhat okot az is, ahogyan a Néppárt az elmúlt években viszonyult az együttműködéshez. “Jól látjuk, hogy Körösfőn például, ahol a Néppártnak van önkormányzati képviselője, az elmúlt években csak azért szavaztak a magyar közösséget érintő pozitív intézkedések ellen, mivel ők úgymond ellenzékben vannak, ez pedig számomra elég jól mutatja, mennyire komolyan vehető a >kéznyújtásuk<” - mondta még Csoma.



Csoma Botond azt is elmondta, annak ellenére, hogy PR-akciónak tartja a néppártosok akcióját, továbbra is nyitott maradt a tárgyalásokra, amennyiben újra felmerül a dolog, ő pozitívan fog erre reagálni. (hírszerk.)



