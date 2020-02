A bizalmatlansági indítvány vitáján esett egymásnak Dan Barna és Kelemen Hunor

A Ludovic Orban vezette kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján üzengetett egymásnak Dan Barna, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke és Kelemen Hunor RMDSZ- elnök.



Barna azzal vádolta az RMDSZ-t, hogy kiszolgálja a szociáldemokratákat, és azt tanácsolta a szövetségnek, hogy a címerükben tüntessenek fel néhány rózsát is, mivel szerinte az RMDSZ lojálisabb a PSD-hez, mint a magyar közösséghez.



Az USR elnöke felrótta szerdán a Szociáldemokrata Pártnak és az RMDSZ-nek, hogy az általuk benyújtott bizalmatlansági indítvány egyetlen tétje „egy maroknyi félős polgármester”, akik meg akarják őrizni kiváltságaikat.



„Kelemen Hunor, miért értékesebb az állampolgárok számára a lojális polgármester a hozzáértőnél? Csak mert önök félnek a választásoktól? Mert úgy érzik, kifut a talaj a lábuk alól? Ezért ez a nagy cirkusz? A veszélyt nem a román pártok jelentik, ahogyan azt ön időnként hangoztatja, hanem annak az RMDSZ-nek a szűklátókörűsége, amelyet évek óta egy kisszámú kisebbség kiváltságainak megőrzése foglalkoztat”- fogalmazott.



Kelemen Hunor úgy reagált Barna kijelentéseire, hogy "örvendetes", hogy miközben az USR-nek egyetlen polgármestere sincs, meg akarják szabni a polgármester-választás módját.



„Nagyon sokszor halljuk, és néha mi magunk is mondjuk, hogy olyan országot akarunk, mint Nyugaton – ahol jó élni. Teljesen természetes, hogy az országunkra otthonként tekintünk, és mindenki azt szeretné, ha ez ugyanolyan jól nézne ki, mint a nyugati államok. De ahhoz, hogy eljussunk idáig, elsősorban nekünk, politikusoknak – Önnek is, Dan Barna – kellene úgy viselkednünk, mint Nyugaton a politikusoknak. Elsősorban be kellene tartani az adott szót, tiszteletben kellene tartani a politikai megállapodásokat, és ha választási meggondolásból mégsem sikerül betartanunk az ígéreteinket, nem kellene meglepődnünk a következményeken”- mondta el parlamenti felszólalásában az RMDSZ elnöke.



Kelemen Hunor szerint sok USR-s képviselő - köztük Dan Barna is - szükségesnek tartja az előrehozott választást.



„Szavazzák hát meg a bizalmatlansági indítványt, hogy megtegyük az első lépést ebbe az irányba”- mondta, és kijelentette, hogy az RMDSZ képviselői meg fogják szavazni az bizalmatlansági indítványt, de ez a szavazat nem jelent egy új parlamenti többséget vagy más politikai koalíciót. (hírszerk.)

