A PSD és a Pro Románia közösen Remus Pricopiet javasolja miniszterelnök-jelöltnek

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke közölte: a Pro Románia által is támogatott Remus Pricopie lesz a két formáció közös miniszterelnök-jelöltje.



"Beszéltem Victor Pontával, és abban egyeztünk meg, hogy együtt, közös jelöltet javasolunk a Cotroceni-palotában tervezett konzultáción. Ez a személy Remus Pricopie" - nyilatkozta szerdán a parlamentben Ciolacu.



Remus Pricopie jelenleg a bukaresti Nemzeti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem rektora, de 2012-2014 között a Ponta-kormány oktatási és kutatási minisztere is volt, sőt előtte államtitkárként és tanácsadóként is dolgozott már az oktatási minisztériumban, tehát van teljesen ismeretlen a közigazgatásban. (agerpres/hírszerk.)





