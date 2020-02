Johannis: Továbbra is az előre hozott választások híve maradok

Továbbra is az előre hozott választások híve marad - jelentette ki szerdai sajtóértekezletén Klaus Johannis, azt követően, hogy a parlament megbuktatta az Orban-kabinetet. Az államfő ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kormányalakítási tárgyalásokra hívja a parlamenti pártok képviselőit.



Johannis elnök a Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában rámutatott, "néhány politikai lépésre van szükség", ezért csütörtökre egyeztetésre hívja a parlamenti pártok képviselőit. "Amint véget érnek a konzultációk, vélhetően be is fogom jelenteni, kit bízok meg kormányalakítással" - fogalmazott az államfő.



"Legyen világos: továbbra is az előre hozott választások híve maradok. Azt szeretném, hogy erre irányuljanak a dolgok' - mondta az államfő. Amennyiben az előre hozott választások terve nem valósul meg, a Nemzeti Liberális Párt köré tömörülő kormányt szeretne.



"Ha úgy ítélem meg, hogy a parlamenti pártok nem akarják ezt, vagy nem értik meg, akkor olyan kormány megszavazását fogom támogatni, amelynek ütemterve a reform irányába mutat, egy olyan kormányét, amely a Nemzeti Liberális Párt által és a köré épül fel" - tette hozzá Johannis.



Az államfő szerint a Szociáldemokrata Párt nem akar reformokat. "A PSD maradjon ellenzékben, amíg helyre nem jön és át nem alakul egy demokratikus, európai párttá" - mondta.



Johannis azt is kifejtette, szükség van a parlamenti választásokra, és szükség van parlamenti többségre a reformfolyamatok támogatása érdekében, mert ezek teszik Románia gazdaságát versenyképessé és ezek növelik az életszínvonalat.



"Részt fogok vállalni abban, hogy a parlamenti választások után szilárd többséget hozzunk létre, amely gyökeres, a román állampolgárok javát szolgáló reformokat valósít meg" - szögezte le az elnök.



A PSD és a Pro Románia közben bejelentette, hogy Remus Pricopiet javasolják közösen miniszterelnök-jelöltnek, míg az USR nevében Dan Barna úgy nyilatkozott, hogy nem szavaznak meg semmifele kormányt. Az RMDSZ pedig arról tájékoztatott, hogy ugyan elmennek a tárgyalásokra, de nem lesz miniszterelnök-jelöltjük.



Az Államelnöki Hivatal közleménye értelmében csütörtökön 12 órától a Nemzeti Liberális Párt (PNL), 12.45-től a Szociáldemokrata Párt (PSD), 13.30-tól a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), 14.15-től pedig az RMDSZ küldöttségével tárgyal az államfő.



15 órától a Népi Mozgalom Párt (PMP), 15.45-től a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), 16.30-tól a Pro Európa csoport, 17.15-től pedig a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőit várja az elnök a Cotroceni-palotába. (agerpres/hírszerk.)





