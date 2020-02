Jövő évtől nehezebb lesz menőzni olcsóbb, jobbkormányos luxuskocsikkal

Mivel Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, a szigetországban gyártott autókat nem lehet majd az uniós szabályok szerint forgalomba íratni. A jobbkormányos kocsik esetén ez eléggé komoly átépítéseket feltételez – a Román Gépjármű-bejegyzési Hivatal (RAR) szerint szükség lesz a volán áthelyezésére, ugyanakkor a fényszórók, valamint a tolató- és ködlámpák esetén is módosításokra lehet szükség.



A szigorítás csak 2021. január 1-től lép érvénybe. Ennek lehetséges hatásairól Madarász Csaba sofőroktatót kérdeztük. “Tény, hogy az itteni utakon érvényes szabályok miatt egy jobbkormányos autó sofőrje nem látja be olyan jól az utat, mintha a volán a bal oldalon lenne, ami nehezíti például az előzéseket. Azonban szerintem egy tapasztalt, óvatos sofőr tud biztonságosan közlekedni ilyen járművel is. Én is jobb oldalon ülök egész nap.



A probléma szerintem inkább azokkal a vezetőkkel van, akik ilyen autókat vesznek. A jobbkormányzos kocsik nálunk lényegesen olcsóbbak, mint a balkormányosak, szinte fele annyiba kerülnek. Tehát egy középkategóriás autó áráért előbbiből luxuskategóriás járművet lehet venni. Az a tapasztalatom, hogy aki ilyet vásárol, az feltűnési viszketegségből teszi, és sok közülük gyorsan hajt, továbbá problémák vannak a vezetési kultúrájával” -fejtette ki az oktató.



A már forgalomba írt, illetve az előbb jelzett dátumig forgalomba írandó autókra nem érvényesek a megszorítások. Nem érvényesek továbbá az EU-s tagállamokból származó jobbkormányos autókra sem. Amint Madarász Csaba elmondta, a legtöbb ilyen autó, amit eddig látott, az Egyesült Királyságból származott, és minden bizonnyal ottani vendégmunkások hozták be az országba. Emiatt valószínűnek tartotta, hogy csökkenni fog a hazai utakon futó jobbkormányos autók száma a szigorítás életbe lépése után. A Román Gépjármű bejegyzési Hivatal adatai szerint a 2006-2019-es időszakban körülbelül 62400 autót hoztak be Egyesült Királyságból. (hírszerk.)



Nyitókép: A RAR honlapja

