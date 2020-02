Ezeket a területeket érintette az Orban-kormány által elfogadott 25 sürgősségi kormányrendelet

A szerdán megbuktatott Orban-kormány kedd este még gyorsan elfogadott 25 sürgősségi kormányrendeletet. A kormány általelfogadott intézkedések az oktatástól az egészségügyön át kiterjednek a nemzetvédelmi törvények módosításaira és kiegészítéseire is.



Az alábbiakban megnéztük, hogy milyen területeket érintettek a kormány által elfogadott intézkedések:



1. A 145/2019-es sürgősségi kormányrendelet a börtönben szolgáló rendőrök jogállására vonatkozik.



2. A kormány által másodiknak elfogadott sürgősségi kormányrendelet egy olyan kísérleti programot támogatnának, amely 150 állami iskola esetében oldaná meg az étkeztetést.



3. A 263/2010-es törvényt módosítaná egy másik elfogadott kormányrendelet, amely tulajdonképpen az egységes állami nyugdíjrendszert érinti.



4. A negyedik kormányrendelet a 95/2006-os törvénymódosítás kiegészítésére vonatkozik, érintve a 854/2006-os egészségügyi reformot, valamint a 158/2005-ös társadalombiztosítási juttatásokról szóló törvényt.



5. Az ötödik rendelet az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) tevékenységének az átszervezésére vonatkozik.



6. Ez a sürgősségi kormányrendelet érintette a 2014-2020-as finanszírozási időszakban történő, EU-s alapokból támogatott projektek befejezésére irányuló pénzügyi intézkedéseket is.



7. A kedden elfogadott egyik sürgősségi kormányrendelet érintette a strukturális és beruházási alapok kezelésének decentralizációját is.



8. A strukturális alapokból finanszírozott projektek végrehajtására vonatkozó egyes intézkedésekről rendelkezett a nyolcadik sürgősségi kormányrendelet, amely - a kormány szerint - a 2020-ra vonatkozó kötelezettségvállalások visszavonási kockázatának az elkerülése érdekében kellett meghozni, érintve bizonyos normatív jogi aktusok módosítását és kiegészítését.



9. A vissza nem térítendő, külső forrásokból történő finanszírozásra szánt projekportfólió előkészítésére vonatkozó bizonyos intézkedésekről is rendelkeztek, amely a 2021-2027-es költségvetési időszakra vonatkozik.



10. A tizediknek elfogadott kormányrendelet elindított volna egy olyan országos programot, amelynek feladatkörei közé tartozott volna a földgáz bevezetés, oda, ahol eddig szilárd tüzelőanyaggal fűtöttek.



11. A mezőgazdasági összeírás végett is sürgősségi kormányrendeletet szavaztak meg.



12. A 2021-es népszámlálás ügyében is elfogadtak egy sürgősségi kormányrendeletet, amelynek megszervezése az Országos Statisztikai Intézet hatáskörébe tartozik.



13. Több nemzetközi intézménynél befizetendő tandíjra vonatkozott ez a rendelet, valamint arra, hogy az Országos Statisztikai Intézet szakmai partnere lehessen az OECD-nek (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet).



14. Ez a sürgősségi kormányrendelet megváltoztatja a közúti közlekedést szabályozó 195/2002-es törvényt.



15. A képviselőházi és szenátusi választások módosításaira és kiegészítéseire is vonatkozott egy kormányrendelet, amely magában foglalta az előrehozott parlamenti választások megszervezését és lebonyolítását is.



16. A törvényszéki rendőrség működésnek és átszervezésének a módosításait és kiegészítéseit is érintette az egyik elfogadott sürgősségi kormányrendelet.



17. A sürgősségi esetekben történő orvosi készletek beszerzését és az ilyen estekben történő karanténok létrehozásával kapcsolatos intézkedéseket is sürgősségi kormányrendelettel szabályozta volna a Ludovic-kabinet.



18. Sürgősségi kormányrendelet rendelkezett a mentési célzattal létrehozott állami támogatások jogi keretének a létrehozásáról.



19. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el a 238/2004-es kőolajtörvény módosításaihoz és kiegészítéseihez, további módosításokkal és kiegészítésekkel.



20. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el a 19/2002-es kormányhatározathoz, amely állami tulajdonban levő ingatlanok és ingóságok felhasználására vonatkozó intézkedéseket érinti.



21. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el azokra a normatív módosításokra és kiegészítésekre vonatkozóan, amelyek a közbeszerzési rendszerre gyakorolnak hatást.



22. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el a 1/2011-es országos tanügyi törvényre vonatkozó változtatásokhoz.



23. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el a 43/1997-es kormányhatározat módosítása és kiegészítése kapcsán, amely a közúti rendszerre vonatkozik.



24. Sürgősségi kormányrendelet fogadtak el a tengeri szállításra vonatkozó szabályozások kiegészítésére.



25. Sürgősségi kormányrendeletet fogadtak el a honvédelmi területen történő normatív szabályozások kiegészítésére is.



A Nép Ügyvédje szerdán az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, és elmondta: precedens nélküli, ami kedd este a kormányülésen történt.



Renate Weber azt is elmondta: elemzésnek veti alá mind a 25 sürgősségi rendeletet, amelyet a kormány hozott az említett ülésen.





