Raed Arafat: a pénzcsapok megnyitása a „kereskedők” felé olyan, mintha a medve mellé tennénk a mézes bödönt

Keményen bírálta közösségi oldalán Raed Arafat államtitkár azt a kormányrendeletet, mely lehetővé teszi a magán egészségügyi intézmények számára, hogy közpénzekhez férjenek hozzá. A SMURD alapítója szerint ez nem a páciensek érdekeit szolgálja, továbbá a sürgősségi ellátó rendszer destabilizálásához vezet.



Mint kifejti, a sürgősségi ellátásra szánt összegek valószínűleg nem lesznek nagyobbak a jövőben sem, ezért a jelenlegi összeget osztják majd el az állami rendszer, illetve a magánszektor között. Utóbbiakat az államtitkár következetesen „kereskedőknek” (comercianți) nevezi, és el is magyarázza, hogy miért.







Véleménye szerint a magánszektor „nem tudja majd megállni”, hogy a profit maximalizálása érdekében ne végezze el például a lehető legtöbb vizsgálatot – arra hivatkozva, hogy sürgős –, amit csak el tud utólag számolni az egészségbiztosítási pénztárnál.



„Ez olyan helyzetet teremt, mintha a medve mellé tennénk le egy teli bödön mézet. A medve nem tudja megállni, hogy ne nyalja ki fenékig” - szemléltette aggályait Raed Arafat. Kifejtette továbbá: amellett, hogy a magánszektor elszívja az amúgy sem mindig elégséges finanszírozás egy részét, félő, hogy a szakembereket is elcsábítja az állami szektorból.



„Honnan lesznek például szakorvosaik? Hát az állami intézményektől. Ahol lehet, hogy olyan létszámhiányt okoznak ezzel, hogy nem jut majd orvos a mentőautókra vagy a mentőhelikopterekre” - fejtegette az államtitkár. Mint elmondta, nyilvánvaló, hogy nem rentábilis ez a rendszer, hiszen a „kereskedők” az egészségügyi ellátás finanszírozása mellett még a saját profitjukat is kiveszik az egészségügyre szánt állami összegből. (hírszerk.)







