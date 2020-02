» A Nép Ügyvédjéhez fordul az RMDSZ, ha változik a megyei körzetekre osztott választási rendszer

Frissités: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy nyilatkozott csütörtökön, hogy az általa vezetett szervezet nem fogja támogatni a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjét.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) küldöttsége is részt vett azon a csütörtöki konzultáción, amelyet Klaus Johannis államfő hívott össze azt követően, hogy a parlament szerdán elfogadta a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt, megbuktatva ezzel a Ludovic Orban vezette kormányt.



A csütörtöki konzultáción az RMDSZ küldöttsége nem javasolt miniszterelnök-jelöltet az államfőnek, hanem úgy döntöttek, hogy megvárják Johannis kit javasol majd erre a tisztségre.



„Az államfőnek elmondtuk, hogy mi továbbra is szükségesnek tartjuk az előrehozott választást, ám abban a formában, ahogy azt a PNL sürgősségi kormányrendelete szabályozná, aggályos és alkotmányellenes. Ludovic Orban kormánya lehetővé tenné, hogy egy napon lehessen megszervezni az önkormányzati és a parlamenti választást, ami felülírná az Alkotmánybíróság egy korábbi döntését”- írja honlapján közzétett sajtóközleményében az RMDSZ.



A közleményben azt írják, Ludovic Orban kormánya a sürgősségi kormányrendelettel módosítana a megyei körzetekre osztott választási rendszeren is, így a polgárok – függetlenül attól, hogy hova szól a lakcímük – bármelyik megyei listára szavazhatnak.



„Ha például Kolozsváron 100 ezer egyetemista szavazna pótlistára, a szavazatuk eltorzítaná a Kolozs megyei eredményeket. Ha ez a sürgősségi kormányrendelet megjelenik a Hivatalos Közlönyben, mi arra kérjük a Nép Ügyvédjét, hogy emeljen ellene óvást az Alkotmánybíróságon”- áll a szövetség közleményében. (hírszerk.)





