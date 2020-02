Tánczos Barna mégsem indulna Hargita megyei tanácselnöknek

Várhatóan Borboly Csabát jelöli a csíki területi RMDSZ Hargita megyei tanácselnöknek, miután Tánczos Barna mégsem pályázik a pozícióra, bár korábban bejelentette, hogy indulni fog – írja a Maszol.



A portálnak Kelemen Hunor elmondta, hogy ő győzte meg Tánczost, hogy maradjon továbbra is szenátor és folytassa a munkáját Bukarestben. „A napokban többször beszéltem vele. Arra kértem, maradjon a parlamentben, mert törvényhozóként szükség van rá a következő időszakban is. Ez nem csak az én véleményem, hanem sok polgármesteré is. Végigbeszéltük, és úgy döntött, hogy a szenátusban marad” – nyilatkozta a RMDSZ elnöke.



A döntést „hosszú-hosszú latolgatás után” hozta meg a szenátor, amit megerősített a lap megkeresésére. Mindazonáltal még hozzáfűzte, hogy továbbra is úgy gondolja, hogy megérett a váltás Hargita megye élén.



Kelemen Hunor ugyanakkor arról is beszámolt, hogy Korodi Attilát is megpróbálta lebeszélni arról, hogy Csíkszeredában polgármesternek jelöltesse magát, ám Korodi Tánczossal ellentétben nem gondolta meg magát, és már le is mondott emiatt frakcióvezetői tisztségéről, amit a szövetség elnöke tudomásul vett. (maszol)

Nyitókép: Tánczos Barna / Facebook

