Elutasította a legfelsőbb bíróság Horváth Anna fellebbezését az összeférhetetlenségi ügyében

A legfelsőbb bíróság szerdán kimondott jogerős ítéletében elutasította Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester fellebbezését, és jogerőre emelte a romániai Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) összeférhetetlen tevékenység miatti elmarasztalását.



Az ítélet kivonata csütörtökön jelent meg a bíróság honlapján.



A jogerőre emelkedett határozatában az ANI három évre eltiltotta a köztisztségek viselésétől a politikust, aki jelenleg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke.



A feddhetetlenségi ügynökség 2017 februárjában a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) eljárásával párhuzamosan folytatott vizsgálatot Horváth Anna ellen. Ebben megállapította, hogy Horváth Anna alpolgármesteri minőségben 2013-ban részt vett egy olyan kolozsvári önkormányzati ülésen, amelyen 90 ezer lej támogatást szavaztak meg a Claudiopolis egyesületnek, amelynek az elnöki tisztségét töltötte be, és 30 ezer lej támogatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amelytől előadóként kapott juttatásokat.



Horváth Anna nem kívánta minősíteni az ítéletet. Hozzátette: vonja le ki-ki maga a következtetéseket a tényekből.







Elmondta, alpolgármesterként és az önkormányzat kulturális bizottságának az elnökeként elbírálója volt a városhoz benyújtott kulturális pályázatoknak, és a több száz pályázó között a Claudiopolis egyesületnek kilenc ezer lejes (630 ezer forint) támogatást, és a Sapientia tudományegyetemnek pedig 30 ezer lejes támogatást ítélt meg a testület. Megjegyezte, az ANI valótlanul közölt tízszer nagyobb támogatást a Claudiopolis esetében. Annak tudatában vett részt a döntésben, hogy nyolc hónappal korábban közjegyző előtt adott nyilatkozatban lemondott az egyesület elnöki tisztségéről, és lemondó nyilatkozatát az egyesületnél is iktatta. Hozzátette: a Sapientiának sohasem állt az alkalmazásában. Az egyetemen 2008 és 2010 között polgári szerződéssel tartott órákat, amelyek nyomán 2008-ban 800 lej (56 ezer forint), 2009-ben 1100 lej (77 ezer forint), 2011-ben pedig 1400 lej (98 ezer forint) juttatást kapott.



A volt alpolgármester kijelentette: nem volt tudomása róla, hogy a Claudiopolis egyesület a tagok döntésképes jelenléte hiányában nem tudott új elnököt választani, és a lemondását nem vezettette be a bíróságon az egyesületek regiszterébe. Úgy vélte azonban, hogy ő minden tőle telhetőt megtett az érdekellentétet kiküszöbölésére.



Horváth Anna ellen 2017-ben a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) is eljárást indított, melynek következtében 2019 májusában jogerősen két év börtönbüntetésre ítélte a bukaresti legfelsőbb bíróság. Az ítélet végrehajtását négy évre felfüggesztették. A bíróság befolyással való üzérkedésnek találta, hogy hatvan fesztiválbérletet fogadott el a 2016. júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára egy üzletembertől, cserében pedig megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását. Az alpolgármestert nemzetbiztonsági okokból figyelte meg a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), és egy titkosszolgálati eszközökkel lehallgatott beszélgetését tekintették a vádak bizonyítékának. Horváth Anna az ellene elrendelt kényszerintézkedés (hatósági felügyelet) miatt nem tudta ellátni alpolgármesteri teendőit, ezért 2017 márciusában lemondott tisztségéről.



A politikus erről azt mondta: több mint kilenc hónap után még mindig nem kapta meg a DNA vádjai nyomán hozott ítélet indoklását, noha a törvény harminc napos határidőt ír elő erre, ezért egyelőre nem tud az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni ügyével. (mti)

